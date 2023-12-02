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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIII ຂອງ​​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊີ້​ຂາດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ງານ ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີໜ້າທີ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງ ອົງການກຳມະບານ ຫວຽດນາມ, ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ອາຍຸການ 2023 – 2028, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນໃຫຍ່ ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນຮ່ວາງບາວເຈິນ ຮອງປະທານສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງອົງການກຳມະບານ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2023 – 2028 ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະຊາທິປະໄຕ - ສາມັກຄີ - ພັດທະນາ” ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1 – 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 1 ພັນຄົນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ ກ່ວາ 11 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເປີດສາກໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງອົງການກຳມະບານ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີໜ້າທີ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງ ອົງການກຳມະບານ ຫວຽດນາມ, ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ອາຍຸການ 2023 – 2028, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນໃຫຍ່ ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຖຸຍ, ປະທານສະຫະພັນ ແຮງງາານ ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າ:

ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເພື່ອຄົນງານ ດັ່ງນັ້ນ ຈະມີນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃໝ່, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ ດີກ່ວາໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊອບທຳຂອງຄົນງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຕ້ອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຕ້ອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກຂົງເຂດ.
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