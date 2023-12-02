ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງຄະນະກຳມະບານ ຫວຽດນາມ ວາງອອກບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຄົນງານ ຢ່າງແທດຈິງ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງອົງການກຳມະບານ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2023 – 2028 ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ການປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະຊາທິປະໄຕ - ສາມັກຄີ - ພັດທະນາ” ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1 – 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 1 ພັນຄົນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ ກ່ວາ 11 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເປີດສາກໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງອົງການກຳມະບານ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີໜ້າທີ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງ ອົງການກຳມະບານ ຫວຽດນາມ, ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ອາຍຸການ 2023 – 2028, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນໃຫຍ່ ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຖຸຍ, ປະທານສະຫະພັນ ແຮງງາານ ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າ:
ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເພື່ອຄົນງານ ດັ່ງນັ້ນ ຈະມີນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃໝ່, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ ດີກ່ວາໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊອບທຳຂອງຄົນງານ.