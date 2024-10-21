Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄັ້ງ​ທີ 10 ຊຸດ​ທີ 13 ລະ​ດັບ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ 13 ໃນລະດັບທົ່ວປະເທດ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ 13 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍກົມການເມືອງຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ 13 ໃນລະດັບທົ່ວປະເທດກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບ ທາງໄກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.

ນະທີ່ນີ້ ທ່ານສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນບັນດາພະນັກງານສະມາຊິກພັກ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມໂຄສະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ລົງເລິກມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 10 ໃນຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໃນທົ່ວພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກສຸມໃສ່ຊີ້ແຈ້ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນດາທັດສະນະຊີ້ນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 10, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງໃນພັກ ແລະ ສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ AIPA – 45

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ AIPA – 45

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ນັບແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ຕຸລາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top