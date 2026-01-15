ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດີຈີຕອນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 15/01/2026 ຢູ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ດີຈີຕອນ ອາຊຽນ, ບັນດາຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າການເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜາທີ່ອາວຸໂສດີຈີຕອນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 (ພາບ: VOV)ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜາທີ່ອາວຸໂສດີຈີຕອນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງ 3 ວັນເຮັດວຽກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ຜູ້ແທນບັນດາອົງການຮັບຜິດຊອບຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຂອງ 11 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ຄະນະເລຂາອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ດີຈີຕອນ ອາຊຽນ, ບັນດາຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືບຸລິມະສິດ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າການເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ ກົມກຽວນະໂຍບາຍດີຈີຕອນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)