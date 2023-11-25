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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 19

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 (SLOM – 19) ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ (ວັນທີ 22 – 23 ພະຈິກ), ຢູ່ ຟີລິບປິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທຸກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ.
(ພາບປະກອບ: baotintuc.vn)

ກອງປະຊຸມໄດ້ສຳຫຼວດຄືນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການປະຕິບັດງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ ໄລຍະ 2021 – 2025 ໃນບັນດາຂົງເຂດ: ຄວາມປອດໄພ, ຫຼັກອະນາໄມດ້ານແຮງງານ, ການກວດສອບແຮງງານ, ປົກປ້ອງແຮງງານອົບພະຍົບ ໃນນັ້ນ ມີຊາວປະມົງເຂົ້າເມືອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວ, ປະສົມປະສານແຮງງານຍິງ - ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍແຮງງານ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ, ຊ່ວຍກຳລັງແຮງງານກຽມພ້ອມແກ່ອະນາຄົດ. ການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມໃນຖະແຫຼງການ ອາຊຽນ ສະບັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນ 5 ປີຜ່ານມາກໍໄດ້ນໍາມາປຶກສາຫາລື.

ກໍໃນກອງປະຊຸມນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ລາວ ກໍໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ໃນຂົງເຂດແຮງງານ. ອາຊຽນ ກໍພິຈາລະນາຄວາມສາມາດຮ່ວມມືກັບອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບ ສ.ເກົາຫຼີ (KRIVET).

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ SLOM – 19 ກໍດຳເນີນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ + 3 (ອາຊຽນ ແລະ 3 ຄູ່ຮ່ວມມື: ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ) ຄັ້ງທີ 21.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ນອນໃນຈຳນວນ 25 ປະເທດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍແງ່ມູມ

ຫວຽດນາມ ນອນໃນຈຳນວນ 25 ປະເທດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍແງ່ມູມ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 86,7% ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ 12,4% ຂໍ້ສະເໜີແນະໄດ້ສຳເລັດສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວ.
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