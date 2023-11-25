ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19
ກອງປະຊຸມໄດ້ສຳຫຼວດຄືນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການປະຕິບັດງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ ໄລຍະ 2021 – 2025 ໃນບັນດາຂົງເຂດ: ຄວາມປອດໄພ, ຫຼັກອະນາໄມດ້ານແຮງງານ, ການກວດສອບແຮງງານ, ປົກປ້ອງແຮງງານອົບພະຍົບ ໃນນັ້ນ ມີຊາວປະມົງເຂົ້າເມືອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວ, ປະສົມປະສານແຮງງານຍິງ - ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍແຮງງານ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ, ຊ່ວຍກຳລັງແຮງງານກຽມພ້ອມແກ່ອະນາຄົດ. ການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມໃນຖະແຫຼງການ ອາຊຽນ ສະບັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນ 5 ປີຜ່ານມາກໍໄດ້ນໍາມາປຶກສາຫາລື.
ກໍໃນກອງປະຊຸມນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ລາວ ກໍໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ໃນຂົງເຂດແຮງງານ. ອາຊຽນ ກໍພິຈາລະນາຄວາມສາມາດຮ່ວມມືກັບອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບ ສ.ເກົາຫຼີ (KRIVET).
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ SLOM – 19 ກໍດຳເນີນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ + 3 (ອາຊຽນ ແລະ 3 ຄູ່ຮ່ວມມື: ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ) ຄັ້ງທີ 21.