ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໝູ່ບ້ານອາຊີບ
ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ນອກຈາກການແບ່ງປັນປະສົບການບົດຮຽນ ແລະ ວິທີເຮັດທີ່ດີ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຜູ້ແທນບາງທ່ານຖືວ່າ ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບຢູ່ ຫວຽດນາມ ພວມຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່, ຄື: ຍັງບໍ່ທັນໝູນໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດເຕັກນິກ; ຂາດແຄນແຮງງານໜຸ່ມມີສີມືແຮງງານ; ບາງເຕັກນິກພື້ນເມືອງ ທີ່ລະອຽດອ່ອນມີຄວາມສ່ຽງຖືກສູນຫາຍໄປ… ນັກສິລະປະການດີເດັ່ນ ຫງວຽນວັນຕິງ, ຢູ່ໝູ່ບ້ານເຮັດເຄື່ອງຈັກສານ ຝູວິງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ມີຫຼາຍອາຊີບຫັດຖະກຳພວມໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ສະເໜີໃຫ້ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ບັນດານັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ອະນຸລັກຮັກສາອາຊີບ, ຮັກສາຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາດໄວ້ ແຕ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນການດຳລົງຊີວິດ”.
ຜູ້ແທນບາງທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຈຳໜ່າຍບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳສິລະປະກັບຕະຫຼາດ ສາກົນ.
ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ສູນສົ່ງເສີມການຄ້າກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບບາງຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຈັດງານຕະຫຼາດນັດ, ພື້ນຖານດີຈີຕອນ ແລະ ທະນາຄານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ.