Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາ​ຊີບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດ Festival ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ກ່ຽວກັບການ“ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໝູ່ບ້ານອາຊີບ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ກ່ຽວກັບການ“ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໝູ່ບ້ານອາຊີບ” (ພາບ: VOV)

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ນອກຈາກການແບ່ງປັນປະສົບການບົດຮຽນ ແລະ ວິທີເຮັດທີ່ດີ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຜູ້ແທນບາງທ່ານຖືວ່າ ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບຢູ່ ຫວຽດນາມ ພວມຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່, ຄື: ຍັງບໍ່ທັນໝູນໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດເຕັກນິກ; ຂາດແຄນແຮງງານໜຸ່ມມີສີມືແຮງງານ; ບາງເຕັກນິກພື້ນເມືອງ ທີ່ລະອຽດອ່ອນມີຄວາມສ່ຽງຖືກສູນຫາຍໄປ… ນັກສິລະປະການດີເດັ່ນ ຫງວຽນວັນຕິງ, ຢູ່ໝູ່ບ້ານເຮັດເຄື່ອງຈັກສານ ຝູວິງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ມີຫຼາຍອາຊີບຫັດຖະກຳພວມໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ສະເໜີໃຫ້ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ບັນດານັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ອະນຸລັກຮັກສາອາຊີບ, ຮັກສາຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາດໄວ້ ແຕ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນການດຳລົງຊີວິດ”.

ຜູ້ແທນບາງທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຈຳໜ່າຍບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳສິລະປະກັບຕະຫຼາດ ສາກົນ.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ສູນສົ່ງເສີມການຄ້າກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບບາງຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຈັດງານຕະຫຼາດນັດ, ພື້ນຖານດີຈີຕອນ ແລະ ທະນາຄານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານນາງ Janet Yellen ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ບໍ່ຢາກແຍກອອກຈາກກັນກັບ ຈີນ ແລະ ປາດຖະໜາກຢາກມີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ປອດໄສກັບ ປັກກິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ທັງສອງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top