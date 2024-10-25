ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດລາວ (30/10/1949 – 30/10/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດລາວ
ນະທີ່ນີ້, ບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ວິເຄາະ ເຮັດແຈ້ງ ຄວາມໝາຍຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ ຫວຽນດິງເລ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ ຢືນຢັນວ່າ:
ການສົມທົບວຽກງານ, ຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ ການປະຕິວັດ ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວ ປຊຊ, ການເມືອງ, ພັກ ຂອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສາມາດເຂົ້າໃຈຊື່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຍ້ອນຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກັນ. ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂົ້າກັນຢ່າງງ່າຍດາຍນັ້ນ, ກຳລັງການປະຕິວັດ, ປຊຊ ສອງປະເທດ ໄດ້ອີງໃສ່ກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້. ໃນທີ່ສຸດ, ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລາດອາດຫານ, ໃນໄລຍະຍາວນານຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.