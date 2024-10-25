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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂົ້າກັນຢ່າງງ່າຍດາຍນັນ, ກຳລັງການປະຕິວັດ, ປຊຊ ສອງປະເທດ ໄດ້ອີງໃສ່ກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້....
(ພາບ: Văn Điệp/TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດລາວ (30/10/1949 – 30/10/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດລາວ

ນະທີ່ນີ້, ບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ວິເຄາະ ເຮັດແຈ້ງ ຄວາມໝາຍຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ ຫວຽນດິງເລ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ ຢືນຢັນວ່າ:

ການສົມທົບວຽກງານ, ຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ ການປະຕິວັດ ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວ ປຊຊ, ການເມືອງ, ພັກ ຂອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສາມາດເຂົ້າໃຈຊື່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຍ້ອນຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກັນ. ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂົ້າກັນຢ່າງງ່າຍດາຍນັ້ນ, ກຳລັງການປະຕິວັດ, ປຊຊ ສອງປະເທດ ໄດ້ອີງໃສ່ກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້. ໃນທີ່ສຸດ, ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລາດອາດຫານ, ໃນໄລຍະຍາວນານຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອດັດປັບການເຄື່ອນໄຫວວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອດັດປັບການເຄື່ອນໄຫວວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

ຕາມຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ
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