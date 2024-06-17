ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ສຳລັບ ຢູແກຼນ: ທັດສະນະຂອງບັນດາປະເທດກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ລັດເຊຍ ໃນການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ
ກ່າວຄໍາເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ, Faisal bin Farhan Al Saud, ຖືວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ, ຕ້ອງປະຕິບັດທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ປົວແປງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ກີແອັບ ແລະ ມົດສະກູ.
ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Al Saud, ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາໃດໆແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ກໍລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ລັດເຊຍ.
ສ່ວນທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC), Charles Michel, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສັນຕິພາບ ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ. ດັ່ງນັ້ນ, ກີແອັບ ຕ້ອງຕັດສິນເອງວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າພ້ອມປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວັກກີ Hakan Fidan ຕີລາຄາວ່າ ບັນດາເງື່ອນໄຂ ເຊິ່ງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຍົກອອກມາ ແນໃສ່ແກ້ໄຂການປະທະກັນນັ້ນ ແມ່ນບັນດາບາດກ້າວສຳຄັນ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງ, ໃນນັ້ນ ມີການພັດທະນາຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລວມມີບາດກ້າວທາງການທູດ. /.