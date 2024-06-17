Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສຳ​ລັບ ຢູ​ແກຼນ: ທັດ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ສັນ​ຕິ​ພາບ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບສັນຕິພາບສຳລັບ ຢູແກຼນ ໄດ້ເລີ່ມປະຊຸມມື້ທໍາອິດໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ເຂດຕາກອາກາດ Burgenstock, ສະວິດ. ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກູນ Volodymyr Zelensky, ຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມ ແລະ ການພົບປະຕ່າງໆຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.
ທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ Viola Amherd ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄໍາເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ, Faisal bin Farhan Al Saud, ຖືວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ, ຕ້ອງປະຕິບັດທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ປົວແປງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ກີແອັບ ແລະ ມົດສະກູ.

        ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Al Saud, ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາໃດໆແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ກໍລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ລັດເຊຍ.

        ສ່ວນທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC), Charles Michel, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສັນຕິພາບ ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ. ດັ່ງນັ້ນ, ກີແອັບ ຕ້ອງຕັດສິນເອງວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າພ້ອມປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວັກກີ Hakan Fidan  ຕີລາຄາວ່າ ບັນດາເງື່ອນໄຂ ເຊິ່ງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຍົກອອກມາ ແນໃສ່ແກ້ໄຂການປະທະກັນນັ້ນ ແມ່ນບັນດາບາດກ້າວສຳຄັນ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງ, ໃນນັ້ນ ມີການພັດທະນາຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ  ລວມມີບາດກ້າວທາງການທູດ. /.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ມີຫຼາຍຮູບແບບສະຕາດອັບ (start up), ປະດິດຄິດສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີລັກສະນະໝູນໃຊ້ສູງ ໂດຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດແນະນຳໃນວັນບຸນສະຕາດອັບແຫ່ງຊາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຄັ້ງທີ VI, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເວທີແຫ່ງພູມປັນຍາ, ເຊີດຊູຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ຜົນງານຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພ້ອມທັບປຸກລຸກນ້ຳໃຈສະຕາດອັບ, ຄວາມຄາດຫວັງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຮູ້, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top