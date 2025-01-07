ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈະປັບປຸງກົດໝາຍ, ມະຕິຫຼາຍສະບັບເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 41 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນວຽກງານທາງດ້ານສ້າງກົດໝາຍໃນປີນີ້ແມ່ນຫຼາຍທີ່ສັດແຕ່ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນໄຕມາດທີ 1 ແມ່ນສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ເພື່ອປັບປຸງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທະພາບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເນັ້ນໜັກວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງ ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະພາແຫ່ງຊາດຈະບໍ່ຄິດໄລ່ເວລາ ແຕ່ຄິດໄລ່ເຮັດແນວໃດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດ, ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.