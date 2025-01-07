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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 9 ຂອງ​ສະ​ພາ​​ແຫ່ງ​ຊາດຈະ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ, ມະ​ຕິຫຼາຍ​ສະ​ບັບ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສະຫຼຸບ​ມະ​ຕ​ິ​ເລກ​ທີ 18

ຈຳນວນວຽກງານທາງດ້ານສ້າງກົດໝາຍໃນປີນີ້ແມ່ນຫຼາຍທີ່ສັດແຕ່ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນໄຕມາດທີ 1 ແມ່ນສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 41 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນວຽກງານທາງດ້ານສ້າງກົດໝາຍໃນປີນີ້ແມ່ນຫຼາຍທີ່ສັດແຕ່ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນໄຕມາດທີ 1 ແມ່ນສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ເພື່ອປັບປຸງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທະພາບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເນັ້ນໜັກວ່າ:

ພວກເຮົາຕ້ອງ ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະພາແຫ່ງຊາດຈະບໍ່ຄິດໄລ່ເວລາ ແຕ່ຄິດໄລ່ເຮັດແນວໃດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດ, ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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