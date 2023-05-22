Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 5 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ

ທີກອງປະຊຸມຈັດກຽມກ່ອນວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານຮັບເອົາ, ອະພິປາຍ, ປັບປຸງຮ່າງໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ປີ 2023, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດທີ XV ຈະຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ກ່ອນທີ່ຈະໄຂກອງປະຊຸມ, ການນຳພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ.

ທີກອງປະຊຸມຈັດກຽມກ່ອນວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານຮັບເອົາ, ອະພິປາຍ, ປັບປຸງຮ່າງໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດດຳເນີນການປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຕໍ່ສະພາບການສາກົນໃນປະຈຸບັນ, ກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ ຊູກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໂລກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top