ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ
ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ປີ 2023, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດທີ XV ຈະຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ກ່ອນທີ່ຈະໄຂກອງປະຊຸມ, ການນຳພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ.
ທີກອງປະຊຸມຈັດກຽມກ່ອນວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານຮັບເອົາ, ອະພິປາຍ, ປັບປຸງຮ່າງໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດດຳເນີນການປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.