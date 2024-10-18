ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 4
ວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ Adelaide, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 4 ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈິຢຸງ ພ້ອມກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ Don Farrell ເປັນປະທານຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສອງປະເທດຫາກໍຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນເດືອນ ມີນາ 2024.
ໃນກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນເພື່ອຍົກອອກບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຢ່າງແຮງ ແລະ ເປີດກວ້າງບັນດາທິດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕີລາຄາວ່າ ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນກອງປະຊຸມບັນດາໜ່ວຍປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບ ODA, FDI ແລະ ການຄ້າ; ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມວິສາຫະກິດປະຈັນບານເພື່ອຊຸກຍູ້ສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດ.