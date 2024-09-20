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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄັ້ງ​ທີ 18 ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ - ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ

ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 17 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເດືອນ ສິງຫາ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ພິທີລົງນາມລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: MPI)

ວັນທີ 18 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 18 ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ສິງກະໂປ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີ໊ຢຸງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສິງກະໂປ ທ່ານ Tan See Leng. ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 17 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເດືອນ ສິງຫາ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມ, ສ້າງຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ອາຊຽນ, ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງ ສິງກະໂປ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດ hydrogen.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານການສ້າງຕັ້ງໂຄງການແລກປ່ຽນຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດນະວັດຕະກຳ, ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ ແລະ ກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສ້າງຕັ້ງ ສິງກະໂປ  Desk ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງ ສິງກະໂປ ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 – 27 ກັນຍາ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
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