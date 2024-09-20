ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 18 ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ - ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ
ວັນທີ 18 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 18 ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ສິງກະໂປ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີ໊ຢຸງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສິງກະໂປ ທ່ານ Tan See Leng. ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 17 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເດືອນ ສິງຫາ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມ, ສ້າງຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ອາຊຽນ, ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງ ສິງກະໂປ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດ hydrogen.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານການສ້າງຕັ້ງໂຄງການແລກປ່ຽນຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດນະວັດຕະກຳ, ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ ແລະ ກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສ້າງຕັ້ງ ສິງກະໂປ Desk ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງ ສິງກະໂປ ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.