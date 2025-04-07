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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ 3 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2025

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ ມີນາ ແລະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດແບບທາງໄກ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ບັນດາດຸນການຄ້າໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ; ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດມີສັນຍານເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ; ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວຽກງານປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ການປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຟຸມເຟືອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ໄດ້ຮບັການຍູ້ແຮງ; ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄດ້ຮັບການຮັກສາ; ຄວາມປອດໄພເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນ; ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ.

ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນໄຕມາດທີ II ປີ 2025 ແລະ ຊຸມເດືອນຍັງເຫຼືອຂອງປີ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີ, ບັນດາວຽກງານທີ່ເຮັດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບສົງຄາມການຄ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ຮັບມືກັບນະໂຍບາຍພາສີຂອງ ອາເມລິກາ. ຖືນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອສູ້ຊົນບືນຕົວຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງໂຄງປະກອບຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສຸມກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອບັນລຸໄດ້ການເຕີບໂຕ GDP 8% ຂຶ້ນໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ຜູ້ນຳ​ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ຜູ້ນຳ​ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ຄະນະໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.
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