ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈຳເດືອນມີນາ ແລະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ບັນດາດຸນການຄ້າໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ; ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດມີສັນຍານເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ; ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວຽກງານປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ການປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຟຸມເຟືອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ໄດ້ຮບັການຍູ້ແຮງ; ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄດ້ຮັບການຮັກສາ; ຄວາມປອດໄພເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນ; ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ.
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນໄຕມາດທີ II ປີ 2025 ແລະ ຊຸມເດືອນຍັງເຫຼືອຂອງປີ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີ, ບັນດາວຽກງານທີ່ເຮັດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບສົງຄາມການຄ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ຮັບມືກັບນະໂຍບາຍພາສີຂອງ ອາເມລິກາ. ຖືນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອສູ້ຊົນບືນຕົວຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງໂຄງປະກອບຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສຸມກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອບັນລຸໄດ້ການເຕີບໂຕ GDP 8% ຂຶ້ນໄປ.