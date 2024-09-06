ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 16
ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ, Albert Chua, ພ້ອມກັນເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 16. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງການນຳສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ກະກຽມການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນກົນໄກພົບປະປະຈຳປີ ລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ນຳການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນອື່ນ, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ສັນຍາແມ່ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ສອງຝ່າຍຕັດສິນໃຈສ້າງທະເລຕາເວັນອອກໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລທີ່ມີສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ; ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ; ສູ້ຊົນບັນລຸໄດ້ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC).