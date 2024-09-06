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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາຫາ​ລື​​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ຄັ້ງ​ທີ 16

ສອງຝ່າຍເຫັນດີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງການນຳສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ກະກຽມການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນກົນໄກພົບປະປະຈຳປີ ລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ນຳການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນອື່ນ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ, Albert Chua, ພ້ອມກັນເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 16

ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ, Albert Chua, ພ້ອມກັນເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 16. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງການນຳສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ກະກຽມການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນກົນໄກພົບປະປະຈຳປີ ລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ນຳການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນອື່ນ, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ສັນຍາແມ່ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

        ສອງຝ່າຍຕັດສິນໃຈສ້າງທະເລຕາເວັນອອກໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລທີ່ມີສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ; ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ; ສູ້ຊົນບັນລຸໄດ້ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ຢູ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ປີ 2024

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ຢູ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ປີ 2024

ວັນທີ 04 ກັນຍາ, ຢູ່ Vladivostok, ໃນເວທີປາໄສເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 9 (EEF 2024) ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
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