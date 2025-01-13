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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລຢີ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ - ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຂຶ້ນກັບກົມການເມືອງ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.
ບັນດາການນຳເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.

ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊື່ອມຊື່ມ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ອອກໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2024 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດຊາດໃຫ້ພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງໃນສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ - ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຂຶ້ນກັບກົມການເມືອງ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ.

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝໃນປີ 2030, ປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ພວກເຮົາຕ້ອງຖືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈຄຳ, ແມ່ນປັດໄຈເປັນຕາຍເພື່ອຊ່ວຍຫວຽດນາມຜ່ານຜ່າການຕົກບ້ວງລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຖອຍຫຼັງກໍ່ຄືຫັນຄວາມຫວັງກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

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ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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