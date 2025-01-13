ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊື່ອມຊື່ມ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ອອກໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2024 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດຊາດໃຫ້ພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງໃນສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ - ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຂຶ້ນກັບກົມການເມືອງ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ.
ດ້ວຍເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝໃນປີ 2030, ປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ພວກເຮົາຕ້ອງຖືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈຄຳ, ແມ່ນປັດໄຈເປັນຕາຍເພື່ອຊ່ວຍຫວຽດນາມຜ່ານຜ່າການຕົກບ້ວງລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຖອຍຫຼັງກໍ່ຄືຫັນຄວາມຫວັງກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.