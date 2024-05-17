ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ຮັບຮອງເອົາວຽກງານບຸກຄະລາກອນ
ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບມື້ເຮັດວຽກທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 9, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII, ເຊິ່ງໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມການເມືອງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ກົມການເມືອງໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ພົນເອກ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະເລຂາ ແລະ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ; ທ່ານ ເລມິງຮຶງ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງພັກ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງພັກ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສູນກາງພັກ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ. ລະອຽດ, ພິຈາລະນາຍົກເລີກບັນດາຕຳແໜ່ງ, ລາອອກວຽກງານສຳລັບທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການກົມການເມືອງຊຸດທີ XIII ຕື່ມອີກ 4 ທ່ານ. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີແນະນຳບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026.