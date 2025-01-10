ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈຕໍ່ໝາກຜົນຮ່ວມມືທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ປີ 2024, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມໃນການຮ່ວມມືປີ 2025, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ເພີ່ມທະວີເສົາຄ້ຳການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ເສດຖະກິດ.
ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກຈະສຸມໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ.