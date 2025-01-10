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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 47 ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທະ​ວິ​ພາ​ຄີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ປີ 2024, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈຕໍ່ໝາກຜົນຮ່ວມມືທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ປີ 2024, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມໃນການຮ່ວມມືປີ 2025, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ເພີ່ມທະວີເສົາຄ້ຳການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ເສດຖະກິດ.

ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກຈະສຸມໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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