Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມເຊື່ອມ​ໂຍງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຜະ​ລິດ, ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ logistics ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ logistics ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ ເຕີຍນິງ.
ບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ: tayninh.gov.vn)

ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບກະຊວງການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍນັບສິບແຫ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນບັນດາຂົງເຂດການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍ, logistics ແລະ ການນຳເຂົ້າຜ່ານບັນດາຊາຍແດນຕ່າງໆ.

ກອງປະຊຸມ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນການຄ້າໂດຍກົງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກກັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງຝ່າຍກໍຈະດຳເນີນພິທີລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ເລແທ່ງລອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - Kansai ຢູ່ EXPO Osaka 2025, ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານ ເລແທ່ງລອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - Kansai ຢູ່ EXPO Osaka 2025, ຍີ່ປຸ່ນ

ປະຈຸບັນ, ມີ 56% ວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີແຜນການເພີ່ມເງິນລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນເວລາ 1 ປີຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top