ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ
ໃນວັນທີ 11 ແລະ 12 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໂຮມປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ແລະ ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
ສຳລັບບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍຫັນຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ປ່າ, ເນື້ອທີ່ດິນປ່າ ແລະ ການປູກເຂົ້າແຕ່ສອງລະດູຂຶ້ນໄປ ຂອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025; ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານໝາກຜົນການສຳຫຼວດຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ສາຍພູຫຼວງເບື້ອງຕາເວັນອອກ.
ກໍໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະສະຫຼຸບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)