ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ Munich: ຈີນ, ອັງກິດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ທ່ານ ຫວ່າງອີ ໄດ້ຍົກອອກສານດັ່ງກ່າວ ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ David Cameron ຢູ່ນອກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ Munich (ເຢຍລະມັນ). ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຫວ່າງອີ ໄດ້ຊີ້ ແຈ້ງວ່າ ໃນສະພາບການໂລກພວມຜ່ານຜ່ານການຜັນແປ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດມີການຟື້ນຟູຢ່າງຊັກຊ້າ. ຈີນ ແລະ ອັງກິດ ຄວນພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມື, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍກັບຄືນສູ່ທິດພັດທະນາຢ່າງປອດໄສ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ.
ສ່ວນຝ່າຍ ອັງກິດ ໄດ້ຍົກອອກຖະແຫຼງການພາຍຫຼັງການພົບປະ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ອັງກິດ ແລະ ຈີນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ, ລວມມີ: ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.