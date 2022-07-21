ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ JVBC-4 ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ
ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ (JCBC-4) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Marsudi ໄດ້ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນເພື່ອແຈ້ງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ດ້ວຍບັນດາການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ດ້ວຍວິທີເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ; ຊຸກຍູ້ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເຊິ່ງລວມມີ: ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.
ສ່ວນທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Marsudi ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຂຶ້ນຕື່ມ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການສ້າງສຳເລັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 2024 – 2028 ຄືດັ່ງການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.