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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມ JVBC-4 ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ
  ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ 2 ທ່ານ  

 ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ (JCBC-4) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Marsudi ໄດ້ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນເພື່ອແຈ້ງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ດ້ວຍບັນດາການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ດ້ວຍວິທີເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ; ຊຸກຍູ້ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເຊິ່ງລວມມີ: ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.

ສ່ວນທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Marsudi ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຂຶ້ນຕື່ມ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການສ້າງສຳເລັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 2024 – 2028 ຄືດັ່ງການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮ່ຳ​ຮຽນ, ​ຊາບຊຶມ​ມະ​ຕິ​ສູກ​າງ​​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ເທື່ອ​ທີ 5, ຊຸດ​ທີ XIII

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮ່ຳ​ຮຽນ, ​ຊາບຊຶມ​ມະ​ຕິ​ສູກ​າງ​​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ເທື່ອ​ທີ 5, ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ຊາບຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 5, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ສົມທົບທາງໄກໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໃນທົ່ວປະເທດ. ມີພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ.
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