ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ COP 28 ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກອງທຶນຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ Dubai, ບັນດາປະເທດສະຫະລັດອາຣັບເອັມມີເຣດ (UAE), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 28 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP 28) ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກອງທຶນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຖືກຄວາມສ່ຽງສູງ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ກອງທຶນໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງມີລັກສະນະບາດລ້ຽວທີ່ກອງປະຊຸມ COP 27 ຢູ່ Sharm el-Sheikh ປີ 2022. ຕາມຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ, ກອງທຶນນີ້ຈະໂອນເຂົ້າທະນາຄານໂລກ (WB) ຊົ່ວຄາວ.
ທ່ານ Sultan al-Jaber, ປະທານ COP 28, ຫົວໜ້າບໍລິຫານ (CEO) ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນແຫ່ງຊາດ ADNOC ຂອງ UAE, ຖະແຫຼງວ່າ: ເລື່ອງເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກອງທຶນແມ່ນວັນປະຫວັດສາດ; ສົ່ງສັນຍານຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ໂລກ. ທ່ານປະທານ COP 28 ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, UAE ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 100 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ. ບາງປະເທດກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເຂົ້າກອງທຶນ. ລະອຽດແມ່ນ, ເຢຍລະມັນ ປະກອບຈຳນວນເງິນ 100 ລ້ານ USD, ອາເມລິກາ ແມ່ນ 17,5 ລ້ານ USD, ອັງກິດ ແມ່ນ 75,88 ລ້ານ USD ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ 10 ລ້ານ USD.