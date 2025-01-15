Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ຄັ້ງທີ 4: ຕ້ອງຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຢ່າງຮອບດ້ານ

ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ລວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໝາກຜົນລວມຂອງກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກວດກາຄືນວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຂັ້ນສູງຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4. ກອງປະຊຸມໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 16 – 17 ເມສາ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດການຈັດຕັ້ງຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ 800 – 1.000 ທ່ານ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງວ່າ, ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ລວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໝາກຜົນລວມຂອງກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງ P4G ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ໂອກາດເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໃຫ້ແກ່ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VI ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top