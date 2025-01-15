ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ຄັ້ງທີ 4: ຕ້ອງຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຢ່າງຮອບດ້ານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກວດກາຄືນວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຂັ້ນສູງຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4. ກອງປະຊຸມໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 16 – 17 ເມສາ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດການຈັດຕັ້ງຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ 800 – 1.000 ທ່ານ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງວ່າ, ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ລວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໝາກຜົນລວມຂອງກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງ P4G ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ໂອກາດເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໃຫ້ແກ່ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ.