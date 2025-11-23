Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຈະອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການຄັດຄ້ານຂອງ ອາເມລິກາ

ກອງປະຊຸມ G20 ປີ 2025 ມີຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີ, ສະເໝີພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 – 23 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ Johannesburg ຂອງ ອາຟະລິກາໃຕ້.

ວັນທີ 21 ພະຈິກ, ທ່ານ Cyril Ramaphosa ປະທານາທິບໍດີ ອາຟະລິກາໃຕ້, ປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຈະອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ເລື່ອງອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ອາເມລິກາ ຄັດຄ້ານບາດກ້າວນີ້.

ກອງປະຊຸມ G20 ປີ 2025 ມີຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີ, ສະເໝີພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 – 23 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ Johannesburg ຂອງ ອາຟະລິກາໃຕ້. ເຫດການປີນີ້ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງກວ່າ 40 ປະເທດ, ລວມທັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຕໍ່ໄປແມ່ນ ອາເມລິກາ, ແຕ່ໄດ້ຖະແຫຼງບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ອາເມລິກາ ຍັງສະເໜີໃຫ້ ອາຟະລິກາໃຕ້ ບໍ່ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ.

ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ສະພາບການຕົວຈິງນີ້, ທ່ານ Cyril Ramaphosa ປະທານາທິບໍດີ ອາຟະລິກາໃຕ້ ຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມສຸອດຍອດ  G20 ປີນີ້ຈະອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 1

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 1

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ມະຕິຫຼາຍສະບັບ, ດ້ວຍນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດຢ່າງທັນການ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top