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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ອັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ດ້ວຍເອກະສານກ່ວາ 90 ສະບັບໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງສະກັດກັ້ນບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃໝ່, ບໍ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃໝ່, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ສ້າງບັນດາໂອກາດໃນການປຶກສາຫາລື ແນໃສ່ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ກັນຍາ, ເມື່ອລາຍງານຂ່າວຈາກກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວພາຍຫຼັງອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ໋າ, ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມມາເປັນເວລາ 3 ວັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີເອກະສານກ່ວາ 90 ສະບັບ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ອາຊຽນກຳລັງໄປຖືກທິດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍກາຍເປັນຈຸດສຸມແຫ່ງການເຕີບໂຕ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ເໜັ້ນໜັກວ່າ:

ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງສະກັດກັ້ນບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃໝ່, ບໍ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃໝ່, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ສ້າງບັນດາໂອກາດໃນການປຶກສາຫາລື ແນໃສ່ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນ. ໂລກຄວນເປັນເຮືອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ. ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ອາຊຽນ ກຳລັງໄປຖືກທິດ ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດບົດບາດຂອງຕົນໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສັນຕິພາບ ກໍ່ຄືກາຍເປັນຈຸດສູນລວມແຫ່ງການພັດທະນາ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາຂອງ ມຽນມາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ຢືນຢັນວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົາກົນໄກ Troika (ລວມມີ ອາດີດປະທານ, ປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ) ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການຕ່າງໆ. ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ອອກສຽງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດ ທະວີບອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ, ມີສິດນຳຄວາມວັດທະນາຖາວອນມາສູ່ປະຊາຊົນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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UNESCO ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

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ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ ນັບແຕ່ການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາທົ່ວໄປ ຕະຫຼອດຮອດການຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ.
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