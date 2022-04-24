ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 4 ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນ້ຳ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 4 ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນ້ຳ.
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio, ວັນທີ 23 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 4 ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນ້ຳ. ກອງປະຊຸມໂດຍລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Kumamoto ແຕ່ວັນທີ 23 – 24 ເມສາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດຫຼາຍທ່ານຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ໃນນັ້ນມີ 6 ປະເທດ ອາຊຽນ ລວມມີ: ບຣາໄນ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ຟິລິບປິນ ແລະ ໄທ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ສະເໜີ 3 ກຸ່ມມາດຕະການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ພາກພື້ນຄື: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປີດເຜີຍ; ປະຊາຄົມສາກົນພ້ອມກັນປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສະໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາປະເທດພັດທະນາຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ແຫຼ່ງການເງິນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ໜູນຊ່ວຍປະເທດພວມພັດທະນາ… ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຂຸດຄົ້ນແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ໜູນຊ່ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຂດລຸ້ມແມ່ນ້ຳຂາມຊາຍແດນ…
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)