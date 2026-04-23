ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວຽກງານແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳໃນການສ້າງກອງທັບໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ”
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ຂະແໜງໂຄສະນາອົບຮົມກອງທັບ (11 ພຶດສະພາ 1946 – 11 ພຶດສະພາ 2026), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວຽກງານແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳໃນການສ້າງກອງທັບໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາບັນຫາທີ່ພວມວາງອອກໃນວຽກງານແນວຄິດວັດທະນະທຳໃນກອງທັບປະຈຸບັນ, ພົນຕີ ຫງວຽນວັນດຶກ, ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາອົບຮົບ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
“ສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນມີການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວ, ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້; ການແກ່ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ບັນດາປັດໄຈ ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໄດ້ສະຫຼັບກັນ, ບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັດໄດ້ຍູ້ແຮງ “ການຜັນແປສັນຕິພາບ”... ດ້ວຍເລ່ລ່ຽມທີ່ນັບມື້ນັບແນບນຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງອິນເຕີແນັດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ສື່ສັງຄົມອອນໄລ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງແນວຄິດ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ທັງແມ່ນການສ້າງໂອກາດ, ທັງວາງອອກສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ຂະແໜງໂຄສະນາອົບຮົມກອງທັບ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາກໍ່ສະເໜີແນະຫຼາຍມາດຕະການກ່ຽວກັບວຽກງານແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳໃນກອງທັບ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳໃນກອງທັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.