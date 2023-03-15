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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຊີວະນາໆພັນນຳມາເຊິ່ງບັນດາກາລະໂອກາດ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ”

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ, ພ້ອມກັບເລື່ອງສ້າງບັນດາແນວພັນເຂົ້າໃໝ່, ໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນປະຢັດ
  ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ ເກີນເທີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເກີນເທີ ສົມທົບກັບ Global Crop Diversity Trust (ກອງທຶນສາກົນຕົ້ນໄມ້ນາໆຊະນິດທົ່ວໂລກ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຊີວະນາໆພັນນຳມາເຊິ່ງບັນດາກາລະໂອກາດ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ”. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງໂຄງການເຊິ່ງຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2023 – 2024, ດ້ວຍຍອດລາຍຈ່າຍປະຕິບັດກວ່າ 477.000 USD ໂດຍລັດຖະບານ ນອກແວ ອຸປະຖຳ, ເພື່ອສ້າງທະນາຄານແນວພັນເຂົ້າ, ພັດທະນາເຂົ້າໄໝ່, ຜະລິດອອກບັນດາແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນຢ່າງດີ…

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ, ພ້ອມກັບເລື່ອງສ້າງບັນດາແນວພັນເຂົ້າໃໝ່, ໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນປະຢັດ; ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວຽກງານເຕືອນໄພໄວ, ພະຍາກອນອາກາດ, ປ້ອງກັນ ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ, ພະຍາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສະເໜີໂຄງການເພີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຊາວກະສິກອນກ່ຽວກັບວິທີເລືອກເອົາແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກການປູກຝັງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະເຂດພາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ກຳລັງຢູ່ໃນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກກາເຟ ດ້ວຍປະລິມານການສົ່ງອອກໃນປີກາຍ ບັນລຸໄດ້ 1,7 ລ້ານໂຕນ, ດ້ວຍມູນຄ່າກວ່າ 4 ຕື້ USD, ແມ່ນລະດັບສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍັງມີໜ້າຢູ່ຕະຫລາດທີ່ສຳຄັນນັບສິບແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ, ກາຍເປັນຜະລິດຕະ ພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢູ່ຫລາຍປະເທດ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມ, ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈຳນວນ 10 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກາເຟທີ່ຂາຍດີ ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຕໍ່ສະພາບຕົວຈິງນີ້, ວັນທີ 4 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໜັງສືພິມ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ກາເຟ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍວິທີໃດ?” ຢູ່ທີ່ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດປູກຝັງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກາເຟຫຼາຍແຫ່ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແມ່ນຊອກຫາມາດຕະການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເພື່ອຊ່ວຍຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ.
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