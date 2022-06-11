Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ກຳນົດລະບົບການເງິນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່”

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ກຳນົດວ່າ ຕ້ອງຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອກຳນົດດ້ານການເງິນ.
  ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: saigondautu.com.vn)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໜັງສືພິມ ໄຊງ່ອນຢາຍຟອງ - ລົງທຶນການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳນົດລະບົບການເງິນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່” ຄັ້ງທີ 2.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ກຳນົດວ່າ ຕ້ອງຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອກຳນົດດ້ານການເງິນ. ໃນນັ້ນ, ເສດຖະກິດຂອງລັດ ແລະ ເສດຖະກິດລວມໝູ່ ຈະຊ່ວຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການອ່ອນຕົວ; ເສດຖະກິດຂອງລັດຕ້ອງນຳໜ້າເປີດທາງໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຢ່າງມີໄຫວພິບ, ເປັນເຈົ້າການ; ກຳນົດ 5 ມາດຕະຖານຂອງບັນດາຂະແໜງຜະລິດບຸກທະລຸ; ຕີລາຄາວິທີການລະດົມທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະຕໍ່ເລື່ອງ ເຮືອບິນ ອົດສະຕາລີ ຖືກ ຈີນ ສະກັດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະຕໍ່ເລື່ອງ ເຮືອບິນ ອົດສະຕາລີ ຖືກ ຈີນ ສະກັດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸກປະເທດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982 ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການເຮືອບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ (ICAO)
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top