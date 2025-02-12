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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12/2, ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ມີພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຢ່າງເປັນທາງການ. ພິທີໄຂໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລ່ວງໜ້າ, ຮັບຟັງເນື້ອໃນຕ່າງໆ: ທ່ານ ເລກວາງຕຸ່ງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ - ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານການຮັບຟັງ, ອະທິບາຍ, ປັບປຸງແກ້ໄຂຮ່າງກຳນົດການປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV; ຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກຳນົດການປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

  ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີ໊ນ ກ່າວຄຳເປີດກອງປະຊຸມ. (ພາບ: ຢວ໊ານເຕິ໋ນ/VNA)  

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2025.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 42 ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 42 ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 42.
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