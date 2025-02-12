ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລ່ວງໜ້າ, ຮັບຟັງເນື້ອໃນຕ່າງໆ: ທ່ານ ເລກວາງຕຸ່ງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ - ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານການຮັບຟັງ, ອະທິບາຍ, ປັບປຸງແກ້ໄຂຮ່າງກຳນົດການປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV; ຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກຳນົດການປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2025.