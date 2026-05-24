Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຄ້າ APEC ຢູ່ ຊູເຈົາ (ຈີນ)

ບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ບຸລິມະສິດປຶກສາຫາລືລ້ວນແຕ່ຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຢ່າງຍາວໄກ.
  ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຄ້າ APEC (ພາບ: IC)  

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຄ້າ ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ (APEC) ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ ຊູ​ເຈົາ, ແຂວງ ຈຽງ​ຊູ, ຈີນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ປະ​ມານ 700 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກ 21 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ APEC ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ.

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ ຫຼີ​ເຈິງກາງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ ຈີນ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ມີ​ການ​ເໜັງ​ຕິງ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຍິ່ງ​ຕ້ອງ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາຍ​າມ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອ​ນຳ​ພາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ແລະ ເປັນ​ການ​​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່​ວ​ໂລກ. ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ້ວນ​ແຕ່​ຮັບ​ໃຊ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ລວມ​ແມ່ນ ສຸມ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ໄສ​ທັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ຢ່າງຍາວ​ໄກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາ, ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ປົງອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາ, ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ປົງອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບບັນດາລູກຜູ້ດີເດັ່ນຂອງຊາດ ທີ່ຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພື້ນຖານສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top