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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກ່ຽວກັບຢູແກຼນ: ບໍ່ມີຂໍ້ລິເລີ່ມສັນຕິພາບໃດໆໄດ້ຮັບຮອງເອົາ

ຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ BRICS (ເຊິ່ງລວມມີ: ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອາບຟຣີກາ ໃຕ້) ກ່ຽວກັບການຜັນແປ ແລະ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກເປັນເວລາເກືອບ 2 ວັນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຢູ່ນະຄອນ Jeddah ຂອງປະເທດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຂໍ້ລິເລີ່ມລະອຽດໃດໆ.

ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຈາກນັກສັງເກດການຫຼາຍທ່ານທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໂດຍອີງໃສ່ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ກໍ່ຄືຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະເທດເຈົ້າພາຍຈັດກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 40 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຄື: ອາເມລິກາ, ຈີນ… ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ປະຕິກິລິຍາຫຼ້າສຸດຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ BRICS (ເຊິ່ງລວມມີ: ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອາບຟຣີກາ ໃຕ້) ກ່ຽວກັບການຜັນແປ ແລະ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ. ລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ທັດສະນະ ຊົມເຊີຍທຸກໆຄວາມມານະພະຍາຍາມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດ ເພື່ອແນໃສ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ແຜນການສັນຕິພາບລວມມີ 10 ຂໍ້ເຊິ່ງປະເທດນີ້ນຳມາສູ່ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຈາກບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ສ່ວນ ອາເມລິກາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຊົມເຊີຍເລື່ອງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ຕີລາຄາການຜັນແປຢູ່ໃນເຫດການແມ່ນຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ທ່ານນາງ Puan Maharani, ປະທານສະພາຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ (ສະພາຕ່ຳ) ຢັ້ງຢືນວ່າ: AIPA -44 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອາດສາມາດເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
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