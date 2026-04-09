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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມປະຈຳລັດຖະບານ ແລະ ປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳລັດຖະບານ ແລະ ປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ.
  (ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັ​ນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ )  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ປະ​ຈຳ​​ຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັ​ນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຂໍ້​ຕ​ິດ​ຂັດ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​​ຍັງຄົງຄ້າງ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ເປັນ​​ປະ​ທານ, ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂ​ອງ​ທ່ານຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫງວຽນ​ວັນ​ທັງ, ສ້າງ​ຮ່າງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ເພື່ອ​ຍື​່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ຂັ້ນ​ມີ​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ, ໝາກ​ຜົນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ສິ່ງ​ຕິດ​ຂັດ​ຍ້ອນ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຄ້າງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ.

​ເມື່ອຊີ້​ນຳ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບຽບ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ​ບູ​ລະ​ນະອົງ​ການ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊ​ີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ແຜ​ນ​ຮ່າງ​ເລກ​ທີ 06 ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ, ອົງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ ເພື່ອ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້ປະປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາ

ຜູ້ປະປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຮອບດ້ານຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ
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