ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນມີຂອດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ມີລັກສະນະລະຫວ່າງເຂດ, ແຂວງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຄະນະຊີ້ນຳຕ້ອງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບດ້ານແນວຄິດ, ຄວາມຮັບຮູ້, ການກະທຳ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງກວ່າ, ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບຢ່າງສຸດຂີດຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຢ່າງຊັກຊ້ານັ້ນ ຈະຟຸມເຟືອຍແຫຼ່ງກຳລັງ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນພວມລໍຖ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ວາງອອກ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)