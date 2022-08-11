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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນມີຂອດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ມີລັກສະນະລະຫວ່າງເຂດ, ແຂວງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຄະນະຊີ້ນຳຕ້ອງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບດ້ານແນວຄິດ, ຄວາມຮັບຮູ້, ການກະທຳ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງກວ່າ, ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບຢ່າງສຸດຂີດຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຢ່າງຊັກຊ້ານັ້ນ ຈະຟຸມເຟືອຍແຫຼ່ງກຳລັງ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນພວມລໍຖ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ວາງອອກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳຫຼາ​ຍ​ຢ່າງເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ເພື່ອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ທາດ​ພິດ​ສີ​ສົ້ມ ຄົບ​ຮອບ 61 ປີ

ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳຫຼາ​ຍ​ຢ່າງເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ເພື່ອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ທາດ​ພິດ​ສີ​ສົ້ມ ຄົບ​ຮອບ 61 ປີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ສິງຫາ, ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈັດລາຍການ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດຈາກທາດພິດສີສົ້ມ”.
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