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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປີ 2025.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ; ພັດທະນາປັນຍາປະດິດ, ຖືການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນເປັນສຳຄັນ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2025, ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸດ້ວຍຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ.

        “ພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບົດບາດປະຫວັດສາດນັບພັນປີ ແມ່ນກຳລັງແຮງຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປຂອງຊາດ; ການພັດທະນາກິລາກາຍຍະກຳແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງພາວະວິໄສ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງແບບບັງຄັບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຊາດເຂັ້ມແຂງ, ນຳມາເຊິ່ງສຸຂະພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແໜງປາຍແຫຼມ. ສະນັ້ນ, ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ມີລັກນະສະທົ່ວປວງຊົນ, ຮອບດ້ານ, ທົ່ວໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າການທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ.
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