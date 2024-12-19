ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປີ 2025.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ; ພັດທະນາປັນຍາປະດິດ, ຖືການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນເປັນສຳຄັນ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2025, ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸດ້ວຍຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ.
“ພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບົດບາດປະຫວັດສາດນັບພັນປີ ແມ່ນກຳລັງແຮງຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປຂອງຊາດ; ການພັດທະນາກິລາກາຍຍະກຳແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງພາວະວິໄສ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງແບບບັງຄັບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຊາດເຂັ້ມແຂງ, ນຳມາເຊິ່ງສຸຂະພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແໜງປາຍແຫຼມ. ສະນັ້ນ, ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ມີລັກນະສະທົ່ວປວງຊົນ, ຮອບດ້ານ, ທົ່ວໂລກ”.