ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 80 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ: ສ້າງຮູບຮ່າງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍໃນອະນາຄົດ
ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 09 – 30 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 80 ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ (UNGA-80) ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການຫຼາຍຝ່າຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຂອງໂລກ ໃນຕະຫຼອດ 80 ປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງ, ສ້າງຮູບຮ່າງ ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍໃນອະນາຄົດ, ກໍຄືຮູບຮ່າງການພັດທະນາທົ່ວໂລກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມກັນດີງາມກວ່າ: 80 ປີ ແລະ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ສິດທິມະນຸດ”, UNGA-80 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ອາທິດ, ດ້ວຍຫຼາຍກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໂລກ, ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼື ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຂອງບັນດາປະເທດ.
ການທົດສອບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບສະຫະປະຊາຊາດ
ເຫດການຈຸດສຸມຂອງ UNGA-80 ແມ່ນສັບປະດາຂັ້ນສູງ, ທີ່ແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 22 – 30 ກັນຍາ, ດ້ວຍບັນດາກອງປະຊຸມສຳຄັນ ຄື: ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະປະຊາຊາດ (ວັນທີ 22 ກັນຍາ); ກອງປະຊຸມຈຸດເວລາ SDG (ວັນທີ 22 ກັນຍາ); ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ (ວັນທີ 24 ກັນຍາ); ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 2 ປີທຳອິດກ່ຽວກັບລັກສະລະຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ… UNGA-80 ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນການທົດສອບໃຫຍ່ສຳລັບບົດບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຄືດັ່ງເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, UNGA-80 ກໍ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດຈະມີຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫຍ່ພໍສົມຄວນຕໍ່ການຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາອະນາຄົດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2024 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ຫຼືບໍ່. ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດແຈ້ງວ່າ ການຮ່ວມມືມີຄວາມສຳຄັນຄືແນວໃດໃນຍຸກສະໄໝປັນຍາປະດິດ ແລະ ໂລກດີຈີຕອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການຮ່ວມມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ AI. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດກໍ່ແມ່ນຂົງເຂດສຳຄັນພິເສດ, ໃນຈຸດເວລາການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນວິທີດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດເພື່ອຜະລິດພະລັງງານ. ນອກນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍພວມຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຮ່ວມມືນຳກັນໄດ້”.
ວັນທີ 03 ກັນຍາ, ສະຫະປະຊາຊາດກໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຍົກອອກຂັ້ນຕອນການປົກປັກຮັກສາດິນຟ້າອາກາດໂດຍໄວ ເພື່ອນຳບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເຂົ້າບົດລາຍງານການກະທຳຮັບມືກັບດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ ນີ້.
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ AI, ການປະຕິບັດ SDGs, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ… ແຕ່ UNGA-80 ກໍມີຄວາມສ່ຽງຈະຖືກແບ່ງແຍກ ຍ້ອນບັນດາການປະທະກັນດ້ານພູມສາດການເມືອງໃນປະຈຸບັນຂອງໂລກ, ພິເສດແມ່ນການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ບັນຫາລັດ ປາແລັດສະຕິນ. ກ່ອນເວລາຈັດກອງປະຊຸມ UNGA-80, ມີຫຼາຍປະເທດຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ຄື: ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ແບນຊິກ, ການາດາ… ຖະແຫຼງຈະຮັບຮອງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ UNGA-80 ນີ້. ທ່ານ Jean-Noel Barrot, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ, ຖະແຫຼງວ່າ:
“ປະເທດ ຝລັ່ງ ໄດ້ກຽມພ້ອມເພື່ອຮັບຮອງເອົາລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງສົມບຸນ. ການຮັບຮອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ຝລັ່ງ, ທັງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິເສດ ກໍຄືແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ. ນີ້ແມ່ນການປະຕິເສດຕໍ່ແນວຄິດທີ່ວ່າ ຝ່າຍເດີນຕາມສົງຄາມພວມຊະນະຝ່າຍເດີນຕາມສັນຕິພາບ”.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນການຮັບຮອງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວພວມປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຈາກບັນດາປະເທດຝ່າຍຕາເວັນຕົກເອງ. ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ Mahmoud Abbas, ປະທານາທິບໍດີ ອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າ ນິວຢອກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ UNGA-80 ກັບບັນດາການນຳໂລກ. ສຳລັບສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວກໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການນີ້ກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຍິ່ງສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານ Martin Jacques, ອະດີດນັກຊ່ຽວຊານພະແນກການເມືອງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge, ອັງກິດ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນສະພາວະການອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ສະຫະປະຊາຊາດ. ສະຫະປະຊາຊາດ ອາດຈະຖືກນາບຂູ່ຍ້ອນການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ. ພວກເຮົາລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ສິ່ງໃດຈະເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຈະແມ່ນສິ່ງບໍ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແມ່ນການຜັນແປທີ່ຫຍໍ້ທໍ້ ຖ້າຫາກວ່າ ອາເມລິກາ ຕົກລົງຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະປະຊາຊາດ. ນັ້ນຈະແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່, ແຕ່ຫວັງວ່າ ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ”.
ຄາດວ່າ, ທີ່ການພົບປະກັນປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນອາທິດນີ້ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ (ອາເມລິກາ), ການນຳບັນດາປະເທດ ເອີລົບ ຈະແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຢູ່ UNGA-80, ພ້ອມກັບບັນດາການປຶກສາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ.