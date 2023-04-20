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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ

ທ່່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ໜ້າທີ່ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມສຸມໃສ່ຫົວເລື່ອງຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ໜ້າທີ່ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ເຊິ່ງພັກໄດ້ກຳນົດນັບແຕ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII; ແລະ ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງບັນດາຖານຂໍ້ມູນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ພວມໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນສຸມໃສ່ຕີລາຄາ, ເຮັດແຈ້ງໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຕິດຂັດ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ວາງອອກມາດຕະການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຈຳກັດໃນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ວັນທີ 20 ເມສາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala ຈະດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອາຊີຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Petr Fiala ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອທ້າຍປີ 2021 ແລະ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານເຊັກໂກ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີຜ່ານມາ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ສອງຝ່າຍ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
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