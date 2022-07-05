ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດໄວຣັດກາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານປ້ອງກັນດ້ານໂລກລະບາດຍັງແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານ, ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ, ເປັນການຕັດສິນ, ການປ້ອງກັນໂລກລະບາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີນັ້ນບໍ່ແມ່ນ ຕ້ານໂລກລະບາດ… ໃນນັ້ນ, ໃນຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັກຊິນຍັງແມ່ນອາວຸດຕັດສິນໃຈ, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນການປັບປຸງ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການແພດສຳຮອງ, ການແພດຂັ້ນຮາກຖານ. ເລື່ອງສັກວັກຊິນແມ່ນສິດຜົນປະໂຫຍດ, ແມ່ນໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ປິ່ນປົ່ວໂລກລະບາດປະເພດອື່ນໆ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຈຸດໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວບຄຸມໂລກລະບາດ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ໂລກລະບາດເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່. ທັດສະນະຂອງການຊີ້ນຳແມ່ນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ; ປະຊາຊົນແມ່ນເຈົ້າກຳ, ແມ່ນໃຈກາງ, ໄຊຊະນະໂລກລະບາດແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນ; ປ້ອງກັນພະຍາດດີກ່ວາປິ່ນປົ່ວພະຍາດ. ປ້ອງກັນໂລກລະບາດແມ່ນພື້ນຖານ, ຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ, ຕັດສິນຊີ້ຂາດ, ປ້ອງກັນໂລກລະບາດເປັນຢ່າງດີ ຈະບໍ່ຕ້ອງຕ້ານໂລກລະບາດ, ຕ້ານໂລກລະບາດແມ່ນວຽກງານຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປະຈຳ, ສຳຄັນ, ບຸກທະລຸ; ປ້ອງກັນຕ້ານໂລກລະບາດແມ່ນວຽກງານຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ.”