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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານປ້ອງກັນດ້ານໂລກລະບາດຍັງແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານ, ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ, ເປັນການຕັດສິນ, ການປ້ອງກັນໂລກລະບາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີນັ້ນບໍ່ແມ່ນ ຕ້ານໂລກລະບາດ…
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດໄວຣັດກາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານປ້ອງກັນດ້ານໂລກລະບາດຍັງແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານ, ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ, ເປັນການຕັດສິນ, ການປ້ອງກັນໂລກລະບາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີນັ້ນບໍ່ແມ່ນ ຕ້ານໂລກລະບາດ… ໃນນັ້ນ, ໃນຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັກຊິນຍັງແມ່ນອາວຸດຕັດສິນໃຈ, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນການປັບປຸງ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການແພດສຳຮອງ, ການແພດຂັ້ນຮາກຖານ. ເລື່ອງສັກວັກຊິນແມ່ນສິດຜົນປະໂຫຍດ, ແມ່ນໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ປິ່ນປົ່ວໂລກລະບາດປະເພດອື່ນໆ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ຈຸດໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວບຄຸມໂລກລະບາດ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ໂລກລະບາດເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່.  ທັດສະນະຂອງການຊີ້ນຳແມ່ນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ; ປະຊາຊົນແມ່ນເຈົ້າກຳ, ແມ່ນໃຈກາງ, ໄຊຊະນະໂລກລະບາດແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນ; ປ້ອງກັນພະຍາດດີກ່ວາປິ່ນປົ່ວພະຍາດ. ປ້ອງກັນໂລກລະບາດແມ່ນພື້ນຖານ, ຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ, ຕັດສິນຊີ້ຂາດ, ປ້ອງກັນໂລກລະບາດເປັນຢ່າງດີ ຈະບໍ່ຕ້ອງຕ້ານໂລກລະບາດ, ຕ້ານໂລກລະບາດແມ່ນວຽກງານຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປະຈຳ, ສຳຄັນ, ບຸກທະລຸ; ປ້ອງກັນຕ້ານໂລກລະບາດແມ່ນວຽກງານຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ” ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ຄາດວ່າງານວາງສະແດງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນ ຢັ້ງຢືນການຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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