ກອງທັບ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢຸດຍິງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື
ວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນທະຫານເຂດ 1 ຂອງ ໄທ ແລະ ທະຫານເຂດ 5 ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນເຂດ (RBC) ຢູ່ແຂວງ ສະແກ້ວ ຂອງ ໄທ. 2 ຝ່າຍໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢຸດຍິງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນຫາຈຳນວນໜຶ່ງ.
ຕາມແຈ້ງການໂດຍນາຍພົນ ອາມາຣິດ ບອນສູຢາ, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຂດ 1 ຂອງ ໄທ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ 13 ຈຸດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ, ຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ເຂດເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ໃນວາລະປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມ (GBC) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07 ກໍລະກົດ ຢູ່ ມາເລເຊຍ. ທະຫານເຂດ 1 ຂອງ ໄທ ແລະ ທະຫານເຂດ 5 ຂອງ ກຳປູເຈຍ ກໍ່ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນຫາການຄົ້ນຫາທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເພື່ອຈຸດປະສົງມະນຸດສະທຳ, ສົມທົບກັນປ້ອງກັນ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການສໍ້ໂກງຫຼອກລວງທາງອິນເຕີເນັດ.