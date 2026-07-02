ຂ່າວສານ
ກວາງນິງ ປະກາດບັນດາການວາງແຜນຜັງຍຸດທະສາດ
ນທີ 30 ມິຖຸນາ, ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດບັນດາການວາງແຜນຜັງຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ, ລວມມີ: ການດັດປັບການວາງແຜນຜັງແຂວງ ກວາງນິງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ການວາງແຜນຜັງລວມແຂວງ ກວາງນິງ ຮອດປີ 2050, ວິໄສທັດຮອດປີ 2075; ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຂວງ ກວາງນິງ ບັນລຸມາດຖານຕົວເມືອງປະເພດ 1; ການວາງແຜນຜັງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ, ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ…
ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານນິຕິກຳສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ກວາງນິງ ຈັດການຈັດແບ່ງເຂດພັດທະນາ, ເລີ່ມລຸລ່ວງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ແຂວງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸຍວັນຄັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ແຂວງ ກວາງນິງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດບັນດາການວາງແຜນຜັງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເດັດດ່ຽວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຫັນບັນດາລາຍການ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ສ້າງບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍບຸກທະລຸ, ແຕກຕ່າງໃຫ້ເປັນລະອຽດຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອລະດົມບັນດານັກລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງທຶນເຂົ້າແຂວງຢ່າງແຮງ. ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ, ໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 18 ໂຄງການ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນເກືອບ 45.000 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 1,7 ຕື້ USD).