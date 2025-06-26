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ຂ່າວສານ

ກວດກາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວລຸລ່ວງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ ກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສູມຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດ, ຄວາມປອດໄພ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຂໍ້ມູນ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈິຢຸງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຕາມຮູບແບບໃໝ່.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສູມຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດ, ຄວາມປອດໄພ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຂໍ້ມູນ; ນຳໃຊ້ຊອບແວລວມໃຫ້ທົ່ວແຂວງ, ລະບົບເອກະສານ… ສຳລັບລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດອອນໄລທົ່ວແຂວງ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງດັດປັບລະບົບ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສະໜອງເຮັດທາງອອນໄລທົ່ວແຂວງຢູ່ປະຕູຖານການບໍລິການສາທາລະນະແຫ່ງຊາດກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ.

“ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສົມທົບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃນທັນທີ. ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນລ້ວນແຕ່ອັບເດັດຂໍ້ມູນຢ່າງເປີດເຜີຍບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາລະບຽບການກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງປະກາດບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານ. ດັດປັບພາຍໃນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນເອເລັກໂຕນິກ, ການບໍລິການທາງອອນໄລ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານ ຈາກການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະໃຫ້ລຸລ່ວງ, ມີປະສິດທິຜົນ ບໍ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຂວງ ກ​ວ໋າງ​ຈິ​ ໃໝ່ ສືບ​ຕໍ່​ປົວ​ແປງ​ພືິ້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຂວງ ກ​ວ໋າງ​ຈິ​ ໃໝ່ ສືບ​ຕໍ່​ປົວ​ແປງ​ພືິ້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິໃໝ່ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງ.
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