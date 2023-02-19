ເພື່ອນມິດ ກັບ ຫວຽດນາມ
Thierry Vergon ພ້ອມກັບສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສາທາລະນະຊົນບໍ່ແປກໜ້າກັບສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ (L'Espace ປະຈຸບັນແມ່ນ I'Institut Français de Hanoi). ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະທີ່ມີຫຼາຍກິດຈະກຳຄື: ສອນພາສາ ຝຣັ່ງ, ສະແດງຮູບເງົາ, ວາງສະແດງສິລະປະກຳ, ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບປຶ້ມ, ອາຊີບ, ໂອ້ລົມກັບນັກສິລະປະຮູບເງົາ ແລະ ດົນຕີທີ່ມີຊື່ສຽງ… ທ່ານ Thierry Vergon ເປັນຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ (IF Hanoi). ທຸກຄົນຮັກເພິ່ນ ຍ້ອນຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ມີມາລະຍາດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ. ຍາມໃດເພິ່ນກໍ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ຕ້ອນຮັບບັນດາສະມາຊິກຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ຮັກແພງວັດທະນະທຳ ຝຣັ່ງ ແລະ ມີຈິດໃຈຮ່ຳຮຽນເຮັດວຽກຢູ່ IF Hanoi. ເພິ່ນແບ່ງປັນວ່າ: ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ແມ່ນບ້ານທີ່ມີຄວາມຜາສຸກ, ແມ່ນບ່ອນຫຼິ້ນສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ. ທີ່ນີ້ມີຫຼາຍຫ້ອງຮຽນພາສາ ຝຣັ່ງ, ການສະແດງການລວບລວມຮູບເງົາ ຝຣັ່ງ, ການແນະນໍາປື້ມ, ຫໍສະໝຸດຂອງ ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍໜັງສື ແລະ workshop ທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ປະຈຸບັນ, ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຜູ້ຊົມທີ່ຮັກແພງວັດທະນະທຳ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງຈິດໃຈໜຸ່ມ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບປະຊາຄົມ. ບັນດາໂຄງການອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳໄດ້ສົມທົບກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນແຜນທີ່ໂລກ.
ທ່ານ Thierry Vergon ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນນັກຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທໍາຢູ່ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຫດການ ວັດທະນະທໍາໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ, ທ່ານ Thierry Vergon ເດີນທາງໄປແຂວງສ່ວນຫຼາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນບັນດາໂຄງການ ວັດທະນະທໍາ, ສົ່ງເສີມມໍລະດົກ ຫວຽດນາມ. ເພິ່ນໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກສິລະປິນຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ເປັນຜູ້ກ່າວປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາພັດທະນາອຸດສາຫະກຳສ້າງສັນ, ໂອ້ລົມກັບໄວໜຸ່ມຢູ່ຫໍສະໝຸດ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນພາສາ ຝຣັ່ງ... ໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ປະຊາຊົນສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ພະລັງແຮງ.
ທ່ານ Thierry Vergon ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງວັດທະນະທຳທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຄື: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງບັນດາມໍລະດົກສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຜູ້ຄົນມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແຕ່ມີຄວາມຈິງໃຈ... ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການມໍລະດົກ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຂົວເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຝຣັ່ງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການສະແດງສິລະປະ ເພື່ອຂອບອົກຂອບໃຈບັນດານັກສິລະປິນທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອສິລະປະ, ຜ່ານນັ້ນໂຄສະນາພາບພົດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໄດ້ສຳຜັດກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານບັນດາເລື່ອງລາວ ແລະ ຮູບພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນ. ປີ 2023, ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຈະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງຮູບພາບ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນະນຳບັນດາຮູບພາບ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກສິລະປິນກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ສະຫງົບສຸກ ແລະ ຮັກແຂກແພງຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງມີອີກຫຼາຍລາຍການກ່ຽວກັບຮູບເງົາ, ດົນຕີທີ່ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ດຳເນີນເປັນຊຸດເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຫວ່າງເວຫາສິລະປະທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຈຸດນັດພົບຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ຮັກແພງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ ທ່ານ Thierry Vergon ເຄີຍເຮັດ ວຽກ ແລະ ດຳລົງຊີວິດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເພິ່ນຮູ້ຈັກກັບ ທຸກຖະໜົນຫົນທາງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມ ຮັກແພງພິເສດຕໍ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳທີ່ ເພິ່ນ ແລະ ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຈັດຕັ້ງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃຫ້ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ Thierry Vergon ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນະຄອນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຕ້ອງບຳລຸງສ້າງບັນດາປະຊາຄົມນັກສິລະປິນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາສະຖານທີ່ ແລະ ບັນດາອົງການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຕີບໂຕ. ສະຖາບັນ ຝຣັ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ຝຣັ່ງ.
ບົດ: VNP/ບິກເວີນ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ