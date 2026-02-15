ວິຖີຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ
ເມື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ
ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ຊື່ງພັກ ແລະ ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ປະຕິບັດໃນຕະຫຼອດຫຼາຍປີຜ່ານມາ.
ການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກສູນກາງ
ເພື່ອກະກຽມຕອ້ນຮັບບຸນເຕັດປະເພນີ ປີມະເມຍ 2026, ລັດຖະບານ ແລະ ປະທານປະເທດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງບຸນເຕັດ ຢ່າງລຽນຕິດ. ຂອງຂວັນນັບລ້ານພູດທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 11-23 USD ໄດ້ຮັບການເຊັນອະນຸມັດເພື່ອສົ່ງໄປຍັງແຕ່ລະຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ.
ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂັວນບຸນເຕັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງຢູ່ຕາແສງ ຖຸຍຊວັນ, ນະຄອນ ເຫ້ວ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ , ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງຂອງພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ສະຫະພັນໃຫ່ຍແຮງງານ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ ປຊຊ ເວົ້າລວມ, ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ປຊຊ ທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເວົ້າສະເພາະ. ເຖິງວ່າບັນດາພູດຂອງຂວັນບໍ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຫວັງວ່າ ປຊຊ ຈະຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ອີ່ມໜຳສຳລານກວ່າ.
ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີນີ້, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະໄດ້ມອບຂອງຂວັນເກືອບ 30.000 ພູດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະສົບກົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ.
ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃໝ່ຂອງຂະບວນການປີນີ້ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັບປະດາ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ວັນທີ 2 – 9 ກຸມພາ 2026, ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳຄື: ໄປຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ, ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ສ້າງສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ວົງຄະນະຍາດ, ນຳບັນດາກິດຈະກຳເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າກັບປະຊາຊົນນັບແຕ່ຂັ້ນຮາກຖານ.
ຄວາມເປັນເຈົ້າການຈາກທ້ອງຖິ່ນ
ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໄດ້ມອບຂອງຂວັນກວ່າ 1,16 ລ້ານພູດ ດ້ວຍຍອດເງິນກວ່າ 574 ຕື້ ດົ່ງ (ກວ່າ 22 ຕື້ USD). ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາຕາແສງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຫັນເປັນສັງຄົມຕື່ມອີກເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ. ທ່ານນາງ ຮວ່າງທິຮຽນຈາງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ເມືອງ ກຽນຮຶງ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ເມືອງ ກຽນຮຶງ ໄດ້ຂົນຂວາຍ, ລະດົມປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນຕາແສງ ກໍ່ຄືບັນດາຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ໃນບໍລິເວນຕາແສງ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສະໜັບສະໜູນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຜັນຂະຫຍາຍ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງສອງຂັ້ນ. ດ້ວຍແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ລະດົມມາໄດ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 200 ພູດໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນ.
ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 210.000 ພູດໃຫ້ແກ່ 12 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ດ້ວຍມູນຄ່າແຕ່ 1 ລ້ານດົ່ງ ຫາ 10 ລ້ານດົ່ງ/ພູດ (38,5 – 385 USD). ຕາມພະແນກພາຍໃນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ແລ້ວ, ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍນີ້, ທາງນະຄອນ ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການມອບຂອງຂວັນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີກວ່າ 99.000 ຄົນໃນບໍລິເວນນະຄອນ.
ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026 ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຕາມທິດກວມລວມ, ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ການຊີ້ນຳຂອງພັກ, ລັດ.