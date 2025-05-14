ຄົ້ນພົບ
ເຊີຍຊົມບັນດາວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ໃນຂອບເຂດມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025
ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ 87 ວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ, ພະສົງສໍາມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ເພື່ອຮ່ວມກັນຊອກຮູ້ ແລະ ເຊີຍຊົມຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ໃນຂອບເຂດ ມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025 ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍ ຄະນະ ວັດທະນະທຳ ສູນກາງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ: ພາສາ-ເຄື່ອງນຸ່ງຖືທາງສາສະໜາ-ສະຖາປັດຕະຍະກຳ-ມໍລະດົກ”, ນຳສະເໜີຄຸນຄ່າທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຄຽງຄູ່ກັບຈິດໃຈແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ບັນດາປະເທດໃນໂລກ.
ໃນງານນີ້, ສາທາລະນະຊົນຈະໄດ້ເຊີຍຊົມ ພື້ນທີ່ ວັດຖຸທີ່ລຳຄ່າ ທາງວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ຟື້ນຊີບຄືນໃໝ່ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ເຊັ່ນ: ພິທີກຳ, ເຄື່ອງນຸ່ງຖື ທາງສາສະໜາ, ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ, ພະຄຳພີ, ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້, ສິລະປະດື່ມຊາ, ພະລາຊະໂອງການວ່າດ້ວຍປະດັບຍົດ, ພ້ອມທັງ ລະບົບຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ.
ໂດຍສະເພາະ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮູບຈຳລອງຂອງ 87 ວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງ ພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ຖືກ ນຳມາເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນເຫດການ ວັດທະນະທຳ ຄວາມເຊື່ອຖື ທີ່ມີ ລະດັບສາກົນ, ເຊິ່ງລວມມີພະພຸດທະຮູບ,ຮູບແກະສະຫຼັກນູນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທາງສາສະໜາ, ພະຄຳພີບູຮານ… ທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງ ແລະ ແນະນຳ ຄືກັບຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຮ່ອງຮອຍຂອງ ລາຊະວົງ ຫຼີ,ເຈີ່ນ, ເລ, ຫງວຽນ ໃນຂະບວນ ວິວັດແຫ່ງການ ປະກອບເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ສີສັນຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ ກໍຄືວົງການ ພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ວັດຖຸທີີ່ລຳ້ຄ່າ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດ ພ້ອມທັງເລື່ອງລາວ ທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ປິ່ນອ້ອມ ບັນດາວັດຖຸອັນລ້ຳເລີດ ໃນຄັງສົມບັດ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ. ວັດຖຸບາງຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຊອກຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກສາທາລະນະຊົນສາມາດຍົກຕົວຢ່າງໄດ້ດັ່ງນີ້: ຮູບຈຳລອງ ທາດເຈດີ ເຟີດຕິກ ໃນສະໄໝ ຫຼີ (ແຂວງ ບັກນິງ), ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້ ແກະສະຫຼັກພະຄຳພີ ທີ່ວັດໃຫຍ່ ຫວີງງຽມ (ແຂວງ ບັກຢາງ), ຜ້າກາສາວະພັດ ແລະ ຂັນໃນສະໄໝ ຫງວຽນ, ນົກ ແອງຫວູ ແລະ ຮີດຄອງການບູຊາຂອງຄົນ ຫວຽດບູຮານ, ພະພຸດທະຮູບ ພັນມືພັນຕາ ວັດ ບຸດທາບ (ແຂວງ ບັກນິງ), ພະພຸດທະຮູບ ພັນມືພັນຕາ ວັດ ເມ້ເສີ (ແຂວງ ຮຶງອຽນ), ເຄື່ອງນຸ່ງຖື ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ…
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນມໍລະດົກທາງວັດຖຸອັນລ້ຳຄ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງພຸດທະສາສະໜາ ໃນຊີວິດວັດທະນະທຳ-ຈິດໃຈຂອງຄົນ ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະ ຍຸກສະໄໝ. ຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ຫວັງວ່າຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃນດ້ານພາສາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຖືທາງສາສະໜາ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ມໍລະດົກ, ຜ່ານນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອງ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ, ຮັກສາ, ສືບທອດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍຄົນຮຸ່ນຫຼັງຢູ່ສະເໝີ.