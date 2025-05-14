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ຄົ້ນພົບ

ເຊີຍຊົມບັນດາວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ໃນຂອບເຂດມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ 87 ວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ, ພະສົງສໍາມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ  ເພື່ອຮ່ວມກັນຊອກຮູ້ ແລະ ເຊີຍຊົມຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ໃນຂອບເຂດ ມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025 ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

 
ມີ 87 ຮູບຈຳລອງ ແລະ ຮູບພາບ ຂອງບັນດາວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ທາງພຸດທະສາສະໜາຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳມາ ວາງສະແດງ ທີ່ສະຖາບັນ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ເມືອງ ບິ່ງແຈ໋ງ, ໃນຂອບເຂດມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025.

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍ ຄະນະ ວັດທະນະທຳ ສູນກາງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ: ພາສາ-ເຄື່ອງນຸ່ງຖືທາງສາສະໜາ-ສະຖາປັດຕະຍະກຳ-ມໍລະດົກ”, ນຳສະເໜີຄຸນຄ່າທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຄຽງຄູ່ກັບຈິດໃຈແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ບັນດາປະເທດໃນໂລກ.

                   ພະພຸດທະຮູບ ເຈົ້າແມ່ກວນອິນ ພັນມືພັນຕາຢູ່ ວັດ ບ໊າວອານ

ກຸ່ມພະພຸດທະຮູບ ສາມອົງ ທີ່ວັດດທາບ (ແຂວງ ບັກນິງ).
        ພະພຸດທະຮູບ ເຟີດຮວ່າງ ເຈິ່ນເຍິນຕົງ (ອົງກະສັດ ເຈິ່ນເຍິນຕົງ).
ພະພຸດທະຮູບ ເຈົ້າແມ່ກວນອິນ ພັນມືພັນຕາຢູ່ ວັດ ເມ້ເສີ (ແຂວງ ຮຶງອຽນ), ສ້າງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ XIX, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເປັນ ວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ໃນປີ 2018.
ພະພຸດທະຮູບ ເຈົ້າແມ່ ກວນອິມ ຕົ໋ງຕື້ ວັດ ເມ໋ຍ (ຮ່າໂນ້ຍ).
ພະພຸດທະຮູບ ເຈົ້າແມ່ ກວນອິມ ນັ່ງເທິງພູຢູ່ ວັດເມ້ຍ (ຮ່າໂນ້ຍ).

ໃນງານນີ້, ສາທາລະນະຊົນຈະໄດ້ເຊີຍຊົມ ພື້ນທີ່ ວັດຖຸທີ່ລຳຄ່າ ທາງວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ຟື້ນຊີບຄືນໃໝ່ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ເຊັ່ນ: ພິທີກຳ, ເຄື່ອງນຸ່ງຖື ທາງສາສະໜາ, ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ, ພະຄຳພີ, ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້, ສິລະປະດື່ມຊາ, ພະລາຊະໂອງການວ່າດ້ວຍປະດັບຍົດ, ພ້ອມທັງ ລະບົບຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ.

ຊຸດພະພຸດທະຮູບສາມອົງ ທີ່ວັດ ລິງອຶ໋ງ (ແຂວງ ບັກນິງ), ສະຕະວັດທີ XVII, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນ ວັດຖຸທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ໃນປີ 2013.
ພະພຸດທະຮູບເຈົ້າແມ່ກວນອິມ ພັນຕາພັນມືຢູ່ວັດ ບຸດທາບ (ແຂວງ ບັກນິງ), ໄດ້ຄົງຕົວ ໃນລະຫວ່າງ ສະຕະວັດທີ XVII.
ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາພະຢູ່ວັດ ເຟີດຕິກ (ແຂວງ ບັກນິງ).
ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາພະຢູ່ວັດ ຫວີງງຽມ (ແຂວງ ບັກຢາງ).
ພະພຸດທະຮູບ ຟາບເວິນຢູ່ ວັດເຢົາ (ແຂວງ ບັກນິງ), ໄດ້ຄົງຕົວ ໃນລະຫວ່າງ ສະຕະວັດທີ XVI, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນ ວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳຄ່າລະດັບຊາດ ໃນປີ 2017.
ຖ້ຳຕວ໋ຽດເຊີນຢູ່ວັດ ເມ໋ຍ (ໝູ່ບ້ານບູຮານ ເດື່ອງເລີມ-ຮ່າໂນ້ຍ) ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ສະຕະວັດທີ XVII-XVIII.

ໂດຍສະເພາະ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮູບຈຳລອງຂອງ 87 ວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງ ພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ຖືກ ນຳມາເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນເຫດການ ວັດທະນະທຳ ຄວາມເຊື່ອຖື ທີ່ມີ ລະດັບສາກົນ, ເຊິ່ງລວມມີພະພຸດທະຮູບ,ຮູບແກະສະຫຼັກນູນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທາງສາສະໜາ, ພະຄຳພີບູຮານ… ທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງ ແລະ ແນະນຳ ຄືກັບຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຮ່ອງຮອຍຂອງ ລາຊະວົງ ຫຼີ,ເຈີ່ນ, ເລ, ຫງວຽນ ໃນຂະບວນ ວິວັດແຫ່ງການ ປະກອບເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ສີສັນຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ ກໍຄືວົງການ ພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ວັດຖຸທີີ່ລຳ້ຄ່າ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດ ພ້ອມທັງເລື່ອງລາວ ທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ປິ່ນອ້ອມ ບັນດາວັດຖຸອັນລ້ຳເລີດ ໃນຄັງສົມບັດ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ. ວັດຖຸບາງຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຊອກຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກສາທາລະນະຊົນສາມາດຍົກຕົວຢ່າງໄດ້ດັ່ງນີ້: ຮູບຈຳລອງ ທາດເຈດີ ເຟີດຕິກ ໃນສະໄໝ ຫຼີ (ແຂວງ ບັກນິງ), ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້ ແກະສະຫຼັກພະຄຳພີ ທີ່ວັດໃຫຍ່ ຫວີງງຽມ (ແຂວງ ບັກຢາງ), ຜ້າກາສາວະພັດ ແລະ ຂັນໃນສະໄໝ ຫງວຽນ, ນົກ ແອງຫວູ ແລະ ຮີດຄອງການບູຊາຂອງຄົນ ຫວຽດບູຮານ, ພະພຸດທະຮູບ ພັນມືພັນຕາ ວັດ ບຸດທາບ (ແຂວງ ບັກນິງ), ພະພຸດທະຮູບ ພັນມືພັນຕາ ວັດ ເມ້ເສີ (ແຂວງ ຮຶງອຽນ), ເຄື່ອງນຸ່ງຖື ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ…

ຊຸດພະຄຳພີ ຕິ້ງໂດ້ຕ້າງ ລວມມີ 25 ພາກ, ຮວບຮວມກວ່າ 120 ຜົນງານພະຄຳພີ ພ້ອມດ້ວຍຊຸດ ວັດຈະນານຸກົມສະເພາະ.
ພະລາຊະໂອງການປະດັບຍົດ ໃຫ້ແກ່ ຊຸງເຕ້ວຈຽວຮຸຍ ຫຽນຈື້ ດ້າຍແທ໋ງຟາບດ້ຽນເຟີດ.
ມຸມໜຶ່ງຂອງພື້ນທີ່ວາງສະແດງ.
ຕົວຢ່າງເຄື່ອງນຸ່ງຖື ທາງພຸດທະສາສະໜາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ນຳມາຈັດສະແດງ ໃນງານວາງສະແດງ.
ທາດບູຊາ-ພື້ນແກະສະຫຼັກຕົວໜັງສືນູນ. 
ຄຳພີໃບລານ, ເຈ້ຍສະໄໝລາຊະວົງ ຫງວຽນ ໃນສະຕະວັດທີ XIX-XX (ວັດ ກວ໋ານສື-ຮ່າໂນ້ຍ).
ນອກເໜືອໄປຈາກ ບັນດາຮູບຈຳລອງ ທີ່ຖືກນຳມາ ຈັດສະແດງແລ້ວ ຍັງມີຮູບພາບ, ເອກະສານ ແລະ ບົດຄັດຕອນຕ່າງໆ ທີ່ແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງ ບັນດາວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳຄ່າລະດັບຊາດ ທາງພຸດທະສາສະໜາຂອງ ຫວຽດນາມ. 

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນມໍລະດົກທາງວັດຖຸອັນລ້ຳຄ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງພຸດທະສາສະໜາ ໃນຊີວິດວັດທະນະທຳ-ຈິດໃຈຂອງຄົນ ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະ ຍຸກສະໄໝ. ຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ຫວັງວ່າຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃນດ້ານພາສາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຖືທາງສາສະໜາ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ມໍລະດົກ, ຜ່ານນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອງ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ, ຮັກສາ, ສືບທອດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍຄົນຮຸ່ນຫຼັງຢູ່ສະເໝີ.

ໃນຂອບເຂດ ມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ-Vesak 2025 ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອັນເຊີນ ພະທາດຫົວໃຈຂອງ ພະໂພທິສັດ ຖິກກວ໋າງດຶກ ມາປະດິດສະຖານຢູ່ທີ່ວັດ ຫວຽດນາມກວັກຕື້ (ເຂດ 10, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ເພື່ອໃຫ້ສາທາລະນະຊົນສາມາດ ມາ ສັກກາລະບູຊາໄດ້ (ຮອດວັນທີ 10 ພຶດສະພາ), ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະທາດຫົວໃຈ ຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບການປະດິດສະຖານ ຖາວອນ ຢູ່ວັດ ຫວຽດນາມກວັກຕື້.

 

ບົດ: ເຊີນເງ້ຍ - ພາບ: ເລມິງ/VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມລຶກລັບ ຂອງ ໝີ໊ເຊີນ

ຄວາມລຶກລັບ ຂອງ ໝີ໊ເຊີນ

ທ່າມກາງປ່າເຂົາ ຂອງ ເມືອງ ຢຸຍຊວຽນ ແຂວງ ກວາງນາມ ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ມີກຸ່ມສະຖາປັດຕະຍະກຳບູຮານ ທີ່ລຶກລັບ ແລະ ເປັນເອກະລັກ ຢ່າງຍິ່ງ, ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາທຽບເທົ່າກັບບັນດາວັດວາອາຣາມ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊັ່ນ: ອັງກໍວັດ (ກຳປູເຈຍ), ໂບໂຣບູດູ (ອິນໂດເນເຊຍ), ພູກາມ (ມຽນມາ), ວັດພູ (ລາວ), ປາສາດຫີນ ພິມາຍ (ໄທ). ນັ້ນຄືກຸ່ມມໍລະດົກໂລກ ກຸ່ມ ຫໍຜະສາດ ໝີ໊ເຊີນ, ສູນກາງວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຈຳປາ ບູຮານ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ຫວຽດນາມ.
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