ອາຫານການກິນ
ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ – ອາຫານແຊບ ຂອງ ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ
ການທໍາເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ພີຖີພິ ຖັນ. ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຖົ່ວຂຽວ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ກ່ອນ ໜຶ່ງເດືອນ. ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ທີ່ແຊບ ຕ້ອງໄດ້ປຸງແຕ່ງ ຈາກ ປະ ເພດ ຖົ່ວຂຽວ ເມັດນ້ອຍໆ ທັງເມັດ, ໃນມີສີຂຽວອ່ອນ ຫາກບໍ່ ແມ່ນ ປະເພດ ຖົ່ວຂຽວ ເມັດໃຫຍ່, ຂ້າງໃນມີສີເຫຼືອງ ຖືກຂາຍທົ່ວໄປຢູ່ ຕະຫຼາດ. ນອກນີ້ ຍັງຕ້ອງກຽມເຄື່ອງປະກອບອື່ນໆ ຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ນ້ຳຕານ, ໝາກງາຂົ້ວ ແລະ ໝາກແໜ່ງ...
ປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍຄົນປ່ຽນໝາກແໜ່ງ ດ້ວຍ vanilla ແລະ ບາງບ່ອນ ບໍ່ໄດ້ເຕົ້າດ້ວຍນ້ຳຕານ ແຕ່ໃຊ້ນ້ຳອ້ອຍແທນ, ເຖິງຈະປຸງແຕ່ງ ແບບ ໃດກໍ່ຕາມ, ການປຸງແຕ່ງ ແບບເກົ່າ ກໍ່ຍັງແຊບ ແລະ ຫອມທີ່ສຸດ.
ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບການເຮັດເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ປະກອບມີ ໝາກຖົ່ວຂຽວ, ນໍ້າຕານຂາວ ແລະ ໝາກງາ.
ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ແມ່ນອາຫານ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ໃນພາເຂົ້າຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ເມື່ອໂອກາດປີໃໝ່ ວຽນມາເຖິງ.
ໝາກຖ່ົວຂຽວ ຫຼັງຈາກຖືກບົດໃຫ້ມຸ່ນ ຈະນໍາໄປ ໝ່ານຳ້ເຢັນ 6 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຮ່ອນເປືອກອອກ ໃຫ້ສະອາດ, ໂຮຍເກືອ ເລັກ ນ້ອຍ, ປະໃຫ້ສະເດັດນໍ້າ ແລ້ວຈຶ່ງ ຖອກໃສ່ຫວດ ໜຶ້ງຈົນສຸກ. ຕຳ ຖົ່ວຂຽວ ສຸກ ໃຫ້ແຫຼກ, ຈາກນັ້ນປັ້ນ ຖົ່ວຂຽວ ເປັນຮູບ ເທົ່າ ໝາກ ພຸກນ້ອຍ. ໃຊ້ມີດ ຊອຍເປັນປ່ຽງບາງໆ, ເຮັດແນວ ນັ້ນສອງສາມ ເທື່ອ ຈົນເຮັດໃຫ້ໝາກຖົ່ວ ແຫຼກດີ ແມ່ນໄດ້.
ນ້ຳຕານຂາວ ຖືກປະສົມກັບນ້ຳໃຫ້ລະອຽດ, ຕົ້ມນໍ້າຟົດ ແລະ ປະ ໃຫ້ເຢັນ ເປັນນ້ຳຕານແຫຼວ ແລ້ວນຳມາປະສົມໃສ່ ໝາກຖົ່ວ. ເອົາ ສ່ວນປະສົມນີ້ໃສ່ເຕົາໄຟ, ໃຊ້ໄມ້ກະດ້າມຄົນໃຫ້ສະເໝີ ແລະ ຜ່ອນ ຄວາມຮ້ອນລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ. ກ່ອນນັ້ນ, ຕ້ອງຕົ້ມນ້ຳໝາກແໜ່ງ ແລະ ກັ່ນນ້ຳໃສ ແລ້ວຖອກໃສ່ໝໍ້ປຸງເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ.
ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ທີ່ປຸງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈະໄດ້ຕັກໃສ່ຈານ ແລະ ໂຮຍ ໝາກງາ ໃສ່ເທິງ.
ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ໄດ້ມາດຕະຖານ ຕ້ອງມີຄວາມກ້ຽງ, ບໍ່ອ່ອນ, ບໍ່ ແຫ້ງເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ຕິດມື. ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ສຳເລັດ ຈະມີສີເຫຼືອງ ອ່ອນ, ມີກິ່ນຫອມ ຂອງໝາກແໜ່ງ ຫຼື ໝາກງາ ທີ່ເບົາໆ.
ແລ້ວແຕ່ລົດຊາດ ແລະ ຄວາມມັກ, ແຕ່ລະຄອບຄົວ ຈະມີວິທີ ແຕ່ງ ເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີຄົນໃຊ້ກິ່ນຫອມ ຂອງ ໝາກ ແໜ່ງ ແຕ່ກໍມີຄົນໃຊ້ກິ່ນຫອມ ຂອງ vanilla, ດອກ ໝາກພຸກ, ດອກຊ້ອນ... ກໍ່ວ່າໄດ້.
ໃນອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ, ໄດ້ຊີມປ່ຽງເຂົ້າໜົມຖົ່ວຂຽວ ທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ເຢັນສະບາຍ, ກິ່ນຫອມຂອງຖົ່ວຂຽວ ປະສົມກັບ ກິ່ນຫອມຂອງ ໝາກແໜ່ງ ຫຼື ດອກໝາກພຸກ... ຈຶ່ງຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມຈັບໃຈຂອງອາຫານ ຮ່າໂນ້ຍ.