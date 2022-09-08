ອາຫານການກິນ
ເຂົ້າປຸ້ນ ລວມມິດກັບປີງທະເລ
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຫງອກກວຽນ, ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວໂຮງແຮມ Movenpick ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນຜູ້ປະດິດສ້າງ ຜົນງານ ສິ້ນເອກ ເຂົ້າ ປຸ້ນລວມມິດກັບປີງທະເລ, ລາຍການອາຫານ ທີ່ໄດ້ສ້າງເປັນຂີດໝາຍດ້ານອາຫານການກິນ ໃນງານລ້ຽງ ສາກົນ ໂດຍ ຫວຽດ ນາມ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນະ ຄອນຫຼວງ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ຄົບຮອບ 1000 ປີ. ເຂົ້າປຸ້ນ ຂົ້ວ ລວມມິດກັບປີງທະເລ ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຈາກວັດຖຸປະກອບ ແລະ ເຄື່ອງປຸງກວ່າ 20 ຢ່າງເຊັ່ນ: ປີ້ງທະເລ, ຊີ້ນໄກ່, ກຸ້ງແຫ້ງ, ຫົວຜັກກາດ ແຫ້ງ, ຢໍ່ຊີ້ນໝູ ບໍ່ມີມັນ, ໄຂ່ໄກ່, ໄຂ່ນົກກະທາ, ແປ້ງຊີ້ນໄກ່, ກະປິກຸ້ງ, ຜັກແພວ, ໝາກເຜັດ, ໝາກນາວ, ນໍ້າສົ້ມ, ເຫັດຫອມແຫ້ງ, ຜັກບົ່ວແຫ້ງ, ນໍ້າຕານຂາວ.
ຢູ່ທະເລ ຫວຽດນາມ ມີປີງທະເລ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຊະນິດ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ໄດ້ປະກາດ ໃນວາລະສານແພດ ສາດ New England ໃນປີ 2006 ຢືນຢັນວ່າ ການເສີມ chondroitin sulfate ທີ່ມີໃນ ປີງທະເລ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີ ໃນການປິ່ນປົວບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດມະເຮັງ, ປັບປຸງບົດ ບາດຂອງຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເພີ່ມລະບົບພູມຕ້ານທານ, ຂັບໄລ່ ສານພິດ, ຊ່ວຍການປິ່ນປົວພະຍາດຫົວໃຈ, ຊ່ວຍປິ່ນ ປົວພະຍາດເລືອດຈາງ. ຂະແໜງການແພດພື້ນເມືອງ ໃນເມື່ອກ່ອນຖືວ່າ ປີງທະເລ ແມ່ນອາຫານທີ່ດີເລີດ, ມີຄຸນປະໂຫຍດບຳລຸງຮ່າງກາຍ.
ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ:
ໂຮງແຮມ Movenpick ຮ່າໂນ້ຍ
ເລກທີ 83A ຖະໜົນ ຫຼີເຖື່ອງກຽດ, ຮ່າໂນ້ຍ. ເບີໂທ: 024.38222800
ການປຸງແຕ່ງລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນລວມມິດກັບປີງທະເລສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຕົ້ມນໍ້າແກງ ຈາກກະດູກໝູ, ກະດູກໄກ່ໄດ້ລວກ (ຊີ້ນຈີກເປັນເສັ້ນ ແລະ ເອົາໄວ້ຕ່າງຫາກ), ກຸ້ງແຫ້ງ, ປີງທະເລ ແລະ ເຫັດຫອມ. ເມື່ອນ້ຳແກງ ມີກິ່ນຫອມ ຂອງ ເຫັດຫອມ, ມີຄວາມຫວານນົວ ຈາກກະດູກ ແລະ ກຸ້ງແຫ້ງ ແລ້ວເອົານໍ້າປາລົງ ແລະ ເຄື່ອງປຸງໃຫ້ພໍກິນ. ອາດຈະຕື່ມ ຂີ້ກະເດືອນທະເລ ປີ້ງ ໃສ່ໝໍ້ນໍ້າແກງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫວານນົົວ ຍິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ເຂົ້າປຸ້ນຈຸ່ມນໍ້າຮ້ອນ, ຕັກໃສ່ຖ້ວຍແລ້ວ ວາງອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວໃສ່ຖ້ວຍໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຊີ້ນໄກ່ຈີກ, ຢໍໍ່ຊອຍເປັນເສັ້ນ, ໄຂ່ໄກ່ ຈືນບາງໆ ແລ້ວຊອຍເປັນເສັ້ນ, ກຸ້ງແຫ້ງ, ປີງທະເລ ຊອຍເປັນເສັ້ນ, ໃບຜັກບົ່ວແຊະ. ຕັກນໍ້າແກງຮ້ອນໃສ່ຖ້ວຍເຂົ້າປຸ້ນ ຖືວ່າ ລາຍການອາຫານນີ້ ໄດ້ສຳເລັດ. ລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນລວມມິດກັບປີງທະເລ ອາດຕື່ມກະປິ, ໝາກນາວ, ນໍ້າເຊື້ອ ແມງດາ ໂຕຜູ້ ຈະຍິ່ງແຊບ.
ລາຍການອາຫານນີ້ ຖືວ່າ ເປັນ “ລາຍການອາຫານພິເສດສຸດ” ທ່ີຜູ້ມາທ່ຽວຊົມ ຮ່າໂນ້ຍ ລ້ວນແຕ່ຢາກຊີມລອງ.