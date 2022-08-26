ອາຫານການກິນ
ເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ
ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນ ແກງສົ້ມກະປູ ນັ້ນແມ່ນ ກະປູ. ວິທະຍາສາດ ໄດ້ພິສູດວ່າ ຊີ້ນກະປູແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍທາດບຳລຸງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ນ້ໍາໜັກ, ບໍາລຸງຫົວໃຈ, ບໍາລຸງສາຍຕາ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນມະເຮັງ.
ກະປູ ທີ່ເລືອກຈະຕ້ອງເປັນໂຕແມ່, ຂະໜາດປານກາງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວແກະອອງອອກ, ເອົາໄຂ່ ກະປູອອກແລ້ວ ຈຽວໄຂ່ກະປູ ກັບນໍ້າມັນ ແລະ ຜັກບົ່ວແຫ້ງ ໃຫ້ມີກິ່ນຫອມ. ສ່ວນຊີ້ນກະປູ ຈະຕຳໃສ່ຄົກ, (ຫຼື ບົດດ້ວຍ ເຄື່ອງຈັກ ກໍໄດ້). ເອົາກະປູ ທີ່ຕຳແລ້ວ ລະລາຍກັບນ້ຳ ແລະ ກັ່ນຕອງເອົານໍ້າ, ສ່ວນຄາບກະປູ ອອກ. ຈາກນັ້ນເອົານ້ຳນັ້ນ ໄປຕົ້ມຢູ່ເທິງເຕົາໄຟ, ຄົນໃຫ້ ສະເໝີ ຈົນເຖິງຊີ້ນກະປູລອຍ ແລະ ແຍກອອກຈາກ ນ້ຳແມ່ນໄດ້. ຊີ້ນກະປູສຸກ ແມ່ນໃສ່ລວມ ກັບໄຂ່ກະປູ ທີ່ໄດ້ຈຽວຫອມແລ້ວ.
ສ່ວນນໍ້າຕົ້ມ ຈະໃຊ້ເປັນນໍ້າແກງ ຂອງ ລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ (ອາດຈະໃຊ້ ຕື່ມນໍ້າຕົ້ມຂ້ຽວກັບກະ ດູກໝູ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມນົວ). ໃສ່ເຄື່ອງປຸງເຂົ້ານຳ້ແກງໃຫ້ ພໍກິນ ແລ້ວຕື່ມໝາກເລັ່ນຜ່າເປັນປ່ຽງ ແລະ ຂີ້ສ່າເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ ນຳ້ແກງກະປູມີສີສັນ ແລະ ລົດຊາດທີ່ດຶງດູດໃຈ. ເມື່ອ ຮັບປະທານ ຈະເອົາເຂົ້າປຸ້ນໃສ່ຖ້ວຍ, ລົງໄຂ່ ແລະ ຊີ້ນກະປູ, ໃບຜັກບົ່ວຊອຍ ແລະ ປ່ຽງໝາກເລ່ັນແລ້ວ ຖອກນຳ້ແກງ, ຫຼັງສຸດ ແມ່ນຢາຍຜັກບົ່ວແຫ້ງຈຽວ ເລັກນ້ອຍຢູ່ເທິງ ແລ້ວ ຮັບປະທານ.
ລາຍການອາຫານເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ ກິນແກ້ມກັບ ຜັກ ຫອມທຸກຊະນິດ.