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ອາຫານການກິນ

ເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ

ຢູ່ພາກເໜືອ, ເມື່ອອາກາດປ່ຽນຈາກລະດູບານໃໝ່ ເຂົ້າສູ່ ລະດູຮ້ອນ, ຄົນທັງຫຼາຍມັກຈະຊອກຫາອາຫານ ທີ່ເຢັນໆ ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາລາຍການອາຫານທີ່ດຶງດູດໃຈ ຜູ້ຮັບປະທານ ນັ້ນແມ່ນເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ.

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນ ແກງສົ້ມກະປູ ນັ້ນແມ່ນ ກະປູ. ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ ໄດ້​ພິ​ສູດ​ວ່າ​ ຊີ້ນກະ​ປູ​ແມ່ນ​ອຸ​ດົມ​ໄປດ້ວຍທາດບຳລຸງ, ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​   ນ​້​ໍ​າໜັກ​, ບໍາລຸງຫົວ​ໃຈ​​, ບໍາລຸງສາຍຕາ​​​ ແລະ​ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​. 

ສ່ວນປະກອບເພື່ອການປຸງແຕ່ງລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນ ແກງສົ້ມກະປູ ລວມມີ: ນຳ້ມັນກະປູຈືນ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ເຄື່ອງເທດ ແລະ ຜັກຫອມທຸກຊະນິດ

ກະປູ ທີ່ເລືອກຈະຕ້ອງເປັນໂຕແມ່, ຂະໜາດປານກາງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວແກະອອງອອກ, ເອົາໄຂ່ ກະປູອອກແລ້ວ ຈຽວໄຂ່ກະປູ ກັບນໍ້າມັນ ແລະ ຜັກບົ່ວແຫ້ງ ໃຫ້ມີກິ່ນຫອມ. ສ່ວນຊີ້ນກະປູ ຈະຕຳໃສ່ຄົກ,  (ຫຼື ບົດດ້ວຍ ເຄື່ອງຈັກ ກໍໄດ້). ເອົາກະປູ ທີ່ຕຳແລ້ວ ລະລາຍກັບນ້ຳ ແລະ ກັ່ນຕອງເອົານໍ້າ,  ສ່ວນຄາບກະປູ ອອກ. ຈາກນັ້ນເອົານ້ຳນັ້ນ ໄປຕົ້ມຢູ່ເທິງເຕົາໄຟ, ຄົນໃຫ້ ສະເໝີ ຈົນເຖິງຊີ້ນກະປູລອຍ ແລະ ແຍກອອກຈາກ ນ້ຳແມ່ນໄດ້. ຊີ້ນກະປູສຸກ ແມ່ນໃສ່ລວມ ກັບໄຂ່ກະປູ ທີ່ໄດ້ຈຽວຫອມແລ້ວ. 

ສ່ວນນໍ້າຕົ້ມ ຈະໃຊ້ເປັນນໍ້າແກງ ຂອງ ລາຍການອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ (ອາດຈະໃຊ້ ຕື່ມນໍ້າຕົ້ມຂ້ຽວກັບກະ ດູກໝູ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມນົວ). ໃສ່ເຄື່ອງປຸງເຂົ້ານຳ້ແກງໃຫ້ ພໍກິນ ແລ້ວຕື່ມໝາກເລັ່ນຜ່າເປັນປ່ຽງ ແລະ ຂີ້ສ່າເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ ນຳ້ແກງກະປູມີສີສັນ ແລະ ລົດຊາດທີ່ດຶງດູດໃຈ. ເມື່ອ ຮັບປະທານ ຈະເອົາເຂົ້າປຸ້ນໃສ່ຖ້ວຍ, ລົງໄຂ່ ແລະ ຊີ້ນກະປູ, ໃບຜັກບົ່ວຊອຍ ແລະ ປ່ຽງໝາກເລ່ັນແລ້ວ ຖອກນຳ້ແກງ,  ຫຼັງສຸດ ແມ່ນຢາຍຜັກບົ່ວແຫ້ງຈຽວ ເລັກນ້ອຍຢູ່ເທິງ ແລ້ວ ຮັບປະທານ. 

ລາຍການອາຫານເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ ກິນແກ້ມກັບ ຜັກ ຫອມທຸກຊະນິດ.  

ເຂົ້າປຸ້ນແກງສົ້ມກະປູ

ປະຕິບັດ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນໍ້າຫວານ ມັນຕົ້ນ

ນໍ້າຫວານ ມັນຕົ້ນ

ລາຍການ ນຳ້ຫວານມັນຕົ້ນ ມີສີໝາກກະເບົາ ຂອງ ນໍ້າຕານ, ນໍ້າໃສ, ມັນຕົ້ນອ່ອນເປື່ອຍ, ມີກິ່ນຫອມ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ຂີງ, ຂອງ ແປ້ງມັນສະຄູ, ໝາກພ້າວຂູດ ແລະ ລົດຊາດຫວານ ອ່ອນໆ ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານແກ້ຫີວນໍ້າ ທີ່ດີເລີດ ໃນເວລາລະດູ ຮ້ອນ ທີ່ກຳລັງ ວຽນມາເຖິງ. 
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