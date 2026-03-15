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ຫວຽດນາມ ສັງກາດໃໝ່

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນບ່ອນສະແດງສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານແຕ່ລະບັດຢ່າງໂດຍກົງ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະຊາທິປະໄຕ ໃນການເລືອກຕັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ເລີ່ມມາຈາກຈຸດເວລາຜູ້ມີເລືອກຕັ້ງກ້າວເຂົ້າສູ່ບ່ອນປ່ອນບັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ປະຕິບັດໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງຕ່າງໆ ເຊິ່ງແນະນຳຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ, ບ່ອນທີ່ສະແດງສິດປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້, ປະຊາຊົນປຶກສາຫາລື, ປະຊາຊົນຄັດເລືອກ ໄດ້ເຫັນເປັນລະອຽດດ້ວຍບັນດາວິວັດການທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ.
ໄຂການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ຢູ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ (ພາບ: VOV)

ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຄື: ເປີດເຜີຍທົ່ວໄປ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ໂດຍກົງ ແລະ ປ່ອນບັດລັບ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ ພົນລະເມືອງເກືອບທັງໝົດ ນັບແຕ່ຄົນມີອາຍຸ 18 ປີເຕັມຂຶ້ນໄປລ້ວນແຕ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດ, ແຕ່ລະຄົນມີບັດທີ່ທຽບເທົ່າກັນ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປີດເຜີຍການເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນຕໍ່ຜູ້ອື່ນ.

ປະຊາທິປະໄຕຈາກການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຕະຫຼອດຮອດບັດເລືອກຕັ້ງ

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສູງທີ່ສຸດແມ່ນຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ.

ວິວັດການຄັດເລືອກບັນດາຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງດີເດັ່ນທີ່ສຸດໂດຍແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຜ່ານການປະຊຸມປຶກສາຫາລື 3 ຮອບ, ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີພື້ນຖານເພື່ອຕິດຕາມກວດກາທຸກຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນກວິ່ງລຽນ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຊາທິປະໄຕ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາສັງຄົມ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍເພີ່ມທະວີວຽກງານຕິດຕາມກວດກາສຳລັບບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານແຫ່ງລັດ, ບັນດາອົງການເລືອກຕັ້ງທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງ, ເຊັ່ນ: ຕິດປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແນະນຳບັນຊີ່ລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາກອງປະຊຸມພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາມບ່ອນພັກອາໄສ. ປະຊາຊົນທຸກຄົນທີ່ມີສິດເລືອກຕັ້ງຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບປະກັນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະດວກທີ່ສຸດ.”

ທ່ານນາງ ຫງວຽນກວິ່ງລຽນ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຊາທິປະໄຕ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາສັງຄົມ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ຕາມທ່ານສຈ, ປ.ອ ຟານຈຸງເຊີນ, ອະດີດອາຈານຂັ້ນສູງ ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮຈີມິນ ແລ້ວ, ດ້ວຍວິວັດການປະຊຸມປຶກສາຫາລື 3 ຮອບ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມສວມບົດບາດສຳຄັນເມື່ອເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະໃນສັງຄົມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສ່ອງແສງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ປະກອບສ່ວນຄັດເລືອກບັນດາຜູ້ທີ່ ມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີລະດັບວິຊາສະເພາະ, ມີພູມປັນຍາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອແບກຫາບບົດບາດໜ້າທີ່ສຳຄັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ນີ້ແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອາດສາມາດແນະນຳຜູ້ແທນທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ, ນຳເຂົ້າການປະຊຸມປຶກສາຫາລື. ໃນວິວັດການປະຊຸມປຶກສາຫາລືນັ້ນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ. ຖ້າຍິ່ງຜ່ານຫຼາຍການຄັດເລືອກ ພວກເຮົາຍິ່ງເລືອກໄດ້ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ, ມີກຳລັງຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີພູມປັນຍາ, ມີລະດັບວິຊາສະເພາະ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ອາດສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວຽກງານຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຍຸກສະໄໝໃໝ່.

ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຈັດຕັ້ງການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ວັນເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 (ພາບ: VOV)

ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ

ນັບແຕ່ການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຕະຫຼອດຮອດບັດເລືອກຕັ້ງ, ຈາກການກະກຽມບຸກຄະລາກອນໄປເຖິງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນໄປເລືອກຕັ້ງ, ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ:

ປະຊາຊົນແມ່ນເຈົ້າຂອງຢູ່ໃຈກາງຂອງວິວັດການເລືອກຕັ້ງ. ຫຼັກການ “ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້, ປະຊາຊົນປຶກສາຫາລື, ປະຊາຊົນຄັດເລືອກ” ບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ຄຳຂວັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ, ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງວິວັດການ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນກວິງລຽນ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຊາທິປະໄຕ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາສັງຄົມ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສິ່ງນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈ “ຖືປະຊາຊົນເປັນກົກ” ແນວຄິດ “ລັດຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ”. ບັນດາເອກະສານຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກສະແດງອອກຢ່າງລຸລ່ວງຄືແນວນນັ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ, ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນເພື່ອຫັນຈິດໃຈ "ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ" ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ແມ່ນການສະແດງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາທີ່ສຸດຂອງສິດທິປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ໃນການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ດີເດັ່ນທີ່ສຸດ ຕາງໜ້າຕົນເອງ ເພືອເຂົ້າຮ່ວມອົງການສິດອຳນາດແຫ່ງລັດສູງສຸດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ນັ້ນແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການສິດອຳນາດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ນັ້ນແມ່ນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ.

ລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕໃນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານລະດັບການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງປະຊາຊົນ. ອັດຕາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປເລືອກຕັ້ງຢູ່ລະດັບສູງ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງສັງຄົມຕໍ່ການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າ. ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ພ້ອມກັບເລື່ອງຖືປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ຕັ້ງໃຈກາງຂອງວິວັດການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 15 ມີນາ 2026 ຈະປະກອບສ່ວນບູລະນະທົ່ວກົງຈັກລັດ, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ໂດຍໄວ.

ປະຊາຊົນກວດກາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນໃນ ແຂວງ ຖ໋າຍງວຽນ. (ພາບ: ກິມແທງ/VOV)

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນບ່ອນສະແດງສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານແຕ່ລະບັດຢ່າງໂດຍກົງ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະຊາທິປະໄຕ ໃນການເລືອກຕັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ເລີ່ມມາຈາກຈຸດເວລາຜູ້ມີເລືອກຕັ້ງກ້າວເຂົ້າສູ່ບ່ອນປ່ອນບັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ປະຕິບັດໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງຕ່າງໆ ເຊິ່ງແນະນຳຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ, ບ່ອນທີ່ສະແດງສິດປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້, ປະຊາຊົນປຶກສາຫາລື, ປະຊາຊົນຄັດເລືອກ ໄດ້ເຫັນເປັນລະອຽດດ້ວຍບັນດາວິວັດການທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ 2026, ສະຫາຍ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026 - 2031 ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02, ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

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