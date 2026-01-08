Báo Ảnh Việt Nam

ຫວຽດນາມ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມີສີສັນສະເພາະໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ດ້ວຍລາຍຮັບ 1.000.000 ຕື້ກວ່າດົ່ງ ປະມານ 40 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງ ຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ການຟື້ນຕົວບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງອອກຜ່ານຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປາກົດມີໃນຊີວິດທີ່ຟົດຟື້ນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜ່ານສາຍຕາໃບໜ້າແຈ່ມໃສຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໃນວິທີ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ມີຊື່ສຽງດ້ວຍສະຖານທີ່ມີສີສັນສະເພາະໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວໂລກ.



ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢາມນະຄອນເຫ້ວ

ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້ ໃນຍາມຕອນແລງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ ເຮືອງຢາງ ທ່ານ ດາວິດ ວິນເຊິນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ອັງກິດ ໄດ້ກັບຄືນຢາມເມືອງຫຼວງເກົ່າ ເປັນເທື່ອທີ່ສອງພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ ເປີດເຜີຍວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີ່ສອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄໄດ້ກັບຄືນຢ້ຽມຢາມ ເຫວ້ ແລະ ແມ່ນໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ. ພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຫ່ງນີ້ໄດ້ຟື້ນຕົວຢ່າງແຂງແຮງ. ບັນດາມໍລະດົກໄດ້ຮັບການອະນຸລັກດີກວ່າເກົ່າ,ການບໍລິການເປັນມືອາຊີບກວ່າເກົ່າ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີຈິດໃຈຮັກແພງແຂກ”.

ບໍ່ພຽງແຕ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເທົ່ານັ້ນ ຊາວທ້ອງຖິ່ນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ. ທ່ານ ບຸ່ຍງອກວິງ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດປູຊະນີຍະສະຖານໃຈກາງນະຄອນ ເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກັບຄືນມາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ແລະ ຫຼາຍກວ່າການຄາດຄະເນ. ອ້າຍ ເວືອງກວັກບ໋າວ ຜູ້ນຳທ່ຽວຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ - ໂຮ້ຍອານ - ເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ບັນດາຕະຫຼາດ ສ ເກົາຫຼີ, ໄຕ້ຫວັນ, ຍີ່ປຸ່ນ ສຶບຕໍ່ເຕີບໂຕດີ, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນການກັບຄືນມາທ່ຽວຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີລົບດ້ວຍທ່າອ່ຽງທ່ອງທ່ຽວຕາມໃຈ, ພັກເຊົາຫຼາຍວັນ ແລະ ຄົ້ນຫາວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ”.

 ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນການຟື້ນຕົວຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ໃນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງອອກຜ່ານການຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ. ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໄປສູ່ການຄົ້ນຫາ, ຈາກການຢ້ຽມຊົມທັດສະນະສຶກສາຫັນໄປສູ່ການເດີນທາງຄົ້ນຫາ ຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນສິລະປະ ແລະ ຊີວິດຊຸມຊົນ. ນາງ ຫງວຽນເລມາຍເຟືອງ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແຊນນີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ບັນດາຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວຄື ທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ, ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ທ່ອງທ່ຽວບຳລຸງສຸຂະພາບ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ຄວນມີວິທີສຳຜັດໃໝ່ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ຫັນໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ສິລະປະພື້ນເມືອງ, ທ່ອງທ່ຽວບຳລຸງສຸຂະພາບແທດເໝາະກັບທ່າອ່ຽງຄຸນນະພາບສູງໃນປັດຈຸນ”.

 ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້ ເທົ່ານັ້ນ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນອື່ນກໍ່ເປັນເຈົ້າການຢັ້ງຢືນຕົນເອງຄືນ. ຢູ່ ນິງບິ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການກຳນົດພັດທະນາຄຽງຄູ່ກັບອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ສ້າງເປັນກຸ່ມຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ. ທ່ານ ຫງວຽນກາວເຕິ໊ນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ເປີດເຜີຍວ່າ:

“ນຳບັນດາຄຸນຄ່າພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ ສ້າງເປັນໂຄງປະກອບຮູບພາບທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ ເລືອກເຟັ້ນບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມ ເພື່ອສ້າງເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ. ທາງທ້ອງຖິ່ນພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນມີສີສັນສະເພາະ ປະກອບສ່ວນສ້າງແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ”.

ປີ 2025 ເປັນຂີດໝາຍ ເມື່ອທີ່ຕັ້ງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງແຂງແຮງ ຜ່ານບັນດານາມມະຍົດສາກົນຄື ກຸ່ມອຽນຕື໋ - ຫວິງງຽມ - ໂກນເຊີນ -ກຽບບາກ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Unesco  ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ; ງານບຸນພະແມ່ ຈົ໊ວສື໊ ເຂດພູຊາມ ແລະ ອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ. ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ຫງວຽນທິທູເຟືອງ ຫົວໜ້າສະຖານບັນສິລະປະ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:

 “ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບ່ອນຢ້ຽມຊົມທັດສະນະສຶກສາເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງຈະກາຍເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມຊີວິດ ຮ່ວມຄົ້ນຫາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນຫາເງິນລ້ຽງຊີບ. ການທ່ອງທ່ຽວອີງໃສ່ອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳຈະປະກອບສ່ວນທັງອະນຸລັກມໍລະດົກ ທັງຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວົງຄະນາຍາດທ້ອງຖິ່ນກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.

 ຈາກນະຄອນ ເຫວ້,  ນິ່ງບິ່ງ ຕະຫຼອດຮອດອຽນຕື໋ ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຈາກບັນດາຕົວເລກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຕະຫຼອດຮອດບັນດາເລື່ອງລາວວັດທະນະທຳຖືກສ້າງໃໝ່, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ປີ 2025 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂສມໜ້າທີ່ໝັ້ນໃຈ ກຽມພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ 2026 ດ້ວຍແງ່ຫວັງດີຫຼາຍຢ່າງ.  

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ຈິດວິນຍານ ແຫ່ງວິລະກໍາ ດົງອາ ໃນງານບຸນ ກອງເຮືອ ຢູ່ແມ່ນ້ຳ ລຸກເດົ່າ

ທຸກໆ ປີ, ເມື່ອເຖິງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ, ແມ່ນ້ຳ ລຸກເດົ່າ ປະຫວັດສາດ, ຢູ່ ຕໍ່ໜ້າວິຫານ ກ໋ຽບບາກ (ຕາແສງ ເຈິ່ນຮຶງດ້າວ, ນະຄອນ ຮ່າຍ ຟ່ອງ) ຈະຄຶກຄື້ນໄປດ້ວຍສຽງກອງຮົບ ດັງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ ແລະ ທຸງທິວ ປິວສະບັດ ທົ່ວທ້ອງຟ້າ. ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາຈັດງານບຸນ ກອງເຮືອ ຢູ່ແມ່ນ້ຳ ລຸກເດົ່າ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເດັ່ນສະຫງ່າ ແລະ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດ ຂອງ ງານບຸນ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ໂກນເຊີນ-ກ໋ຽບບາກ ປີ 2025. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫວນຄືນເຖິງ ບັນຍາກາດ ແລະ ວິລະກໍາ ທ່ີອົງອາດກ້າຫານ ຂອງ ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາຊະວົງ ເຈິ່ນ (1225 - 1400) ໃນພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດມວນຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ຕໍ່ ພະເຈົ້າ ເຈິ່ນ. 
