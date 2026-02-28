Báo Ảnh Việt Nam

ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ

ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ລາວ​ກາຍ ພວມ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງວັນ​ບຸນ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI

ໂດຍແມ່ນຕາແສງຊາຍແດນ, ມີທັງໝົດ 55 ບ້ານ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 18.000 ຄົນ, ຕາແສງ ບາດຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ.   ຜ່ານນັ້ນ, ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຫັນແຈ້ງຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ສະຖານທີ່ກໍຄືເວລາປ່ອນບັດ.
ປະຊາຊົນຕາແສງບາດຊາດ ພວມຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳ (ພາບ: baolaocai.vn)
ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນໄລຍະ 2026-2031 ຢູ່ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນ. (ພາບ: baolaocai.vn)

ໂດຍເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນຊຸມວັນນີ້, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນ ລາວກາຍ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງວັນບຸນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031. ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນໃນແຂວງ, ໃນນັ້ນ ມີຕາແສງ ບາດຊາດ, ພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງເຖິງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄົນ. ລຸງ ຫຼໍ່ອາຫັ່ນ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ບ້ານ ຕ່າຫງາວ, ຕາແສງ ບາດຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:    

ປະຊາຊົນຕາແສງບາດຊາດ ພວມຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳ (ພາບ: baolaocai.vn)
ລຸງ ຫຼໍ່ອາຫັ່ນ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ບ້ານ ຕ່າຫງາວ, ຕາແສງ ບາດຊາດ (ພາບ: baolaocai.vn)

“ພວກລູກຫຼານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພາຍຫຼັງບຸນປີໃໝ່ກໍຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄກ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແລ້ວຈຶ່ງໄປເຮັດວຽກ. ໃນຊຸມວັນປ່ອນບັດນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງຜູ້ໜຶ່ງສາກ່ອນ.”

ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນໄລຍະ 2026-2031 ຢູ່ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນ. (ພາບ: baolaocai.vn)

ໂດຍແມ່ນຕາແສງຊາຍແດນ, ມີທັງໝົດ 55 ບ້ານ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 18.000 ຄົນ, ຕາແສງ ບາດຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຄື: ຜ່ານລະບົບໂທລະໂຄງຢູ່ຮາກຖານ ແລະ ບັນດາກຸ່ມສື່ສານຜ່ານແອັບ zalo, ສື່ສັງຄົມອອນໄລ. ຜ່ານນັ້ນ, ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຫັນແຈ້ງຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ສະຖານທີ່ກໍຄືເວລາປ່ອນບັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

