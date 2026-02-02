ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ຢູ່ທີ່ວັດ ກິມຕຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ

ຈຸດເດັ່ນທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງວັດແຫ່ງນີ້ແມ່ນ ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ສູງເຖິງ 24 ແມັດ, ເຊິ່ງປະດິດສະຖານຢ່າງເຄັ່ງຂຶມຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງຫ້ອງທຳມະສະພາ, ເດັ່ນສະຫງ່າຢູ່ລະຫວ່າງກາງທ້ອງຟ້າ ແລະ ສາຍພູທີ່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ.
ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ປະດິດສະຖານຢ່າງອົງອາດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງທຳມະສະພາ ຂອງວັດ ກິມຕຽນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ປະດິດສະຖານຢ່າງອົງອາດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງທຳມະສະພາ ຂອງວັດ ກິມຕຽນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ປະດິດສະຖານຢ່າງອົງອາດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງທຳມະສະພາ ຂອງວັດ ກິມຕຽນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ວັດ ກິມຕຽນ ຕັ້ງຢູ່ທ່າມກາງປ່າພູອັນສະຫງ່າງາມ ຂອງເຂດພູ ເຖິດເຊີນ, ແຂວງ ອານຢາງ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງວັດ ກິມຕຽນ ໂດດເດັ່ນດ້ວຍຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕໂອ້ໂຖງ ແລະ ກົມກຽວເຂົ້າກັບທັດສະນີຍະພາບທາງທຳມະຊາດຂອງເຂດພູ ເຖິດເຊີນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ທາງຂຶ້ນຫ້ອງທຳມະສະພາ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາດ້ວຍຮູບປັ້ນມັງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ໂຕ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA