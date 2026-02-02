Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຄົ້ນພົບ

ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ຢູ່ທີ່ວັດ ກິມຕຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ

ຕັ້ງຢູ່ທ່າມກາງປ່າພູອັນສະຫງ່າງາມ, ວັດ ກິມຕຽນ (ຕັ້ງຢູ່ເທສະບານ ຕິ້ງບຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ) ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງຈິດວິນຍານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງເຂດພູ ໄບນຸ໋ຍ, ແຂວງ ອານຢາງ. 

ຈຸດເດັ່ນທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງວັດແຫ່ງນີ້ແມ່ນ ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ສູງເຖິງ 24 ແມັດ, ເຊິ່ງປະດິດສະຖານຢ່າງເຄັ່ງຂຶມຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງຫ້ອງທຳມະສະພາ, ເດັ່ນສະຫງ່າຢູ່ລະຫວ່າງກາງທ້ອງຟ້າ ແລະ ສາຍພູທີ່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ.

ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ປະດິດສະຖານຢ່າງອົງອາດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງທຳມະສະພາ ຂອງວັດ ກິມຕຽນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ປະດິດສະຖານຢ່າງອົງອາດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງທຳມະສະພາ ຂອງວັດ ກິມຕຽນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
 

 

 

ພະພຸດທະຮູບ ອະມິຕາ ພຸດທະເຈົ້າສູງ 24 ແມັດ ປະດິດສະຖານຢ່າງອົງອາດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງທຳມະສະພາ ຂອງວັດ ກິມຕຽນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ວັດ ກິມຕຽນ ຕັ້ງຢູ່ທ່າມກາງປ່າພູອັນສະຫງ່າງາມ ຂອງເຂດພູ ເຖິດເຊີນ, ແຂວງ ອານຢາງ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງວັດ ກິມຕຽນ ໂດດເດັ່ນດ້ວຍຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕໂອ້ໂຖງ ແລະ ກົມກຽວເຂົ້າກັບທັດສະນີຍະພາບທາງທຳມະຊາດຂອງເຂດພູ ເຖິດເຊີນ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA
ທາງຂຶ້ນຫ້ອງທຳມະສະພາ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາດ້ວຍຮູບປັ້ນມັງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ໂຕ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA 
ພາຍໃນວັດໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາດ້ວຍລວດລາຍຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ເຊິ່ງເປັນການປະສົມປະສານຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງສີສັນ ແລະ ລວດລາຍແບບດັ້ງເດີມ. ພາບ: ແທງຊາງ - VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິຫານ ດົ່ງກິ – ປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳລະດັບຊາດ

ວິຫານ ດົ່ງກິ – ປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳລະດັບຊາດ

ວິຫານ ດົ່ງກິ, ຕາແສງ ດົ່ງງວຽນ, ແຂວງ ບັກນິງ ຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ສະໄໝລາຊະວົງ ຫຼີ. ຜ່ານໄລຍະເວລາແຫ່ງປະຫວັດສາດ, ສົງຄາມ ແລະ ການປະຕິສັງຂອນຫຼາຍຄັ້ງ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງນີ້ຍັງຄົງຮັກສາໄດ້ໂຄງສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບດັ້ງເດີມ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ແຫ່ງການດຳເນີນກິດຈະກຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເທົັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂກທາງໄກ ເມື່ອໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂດດິນແດນ ກິງບັກ (ແຂວງ ບັກນິງ).
ອ່ານເພີ່ມ

Top